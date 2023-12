"JOŠ 2008. SU PROGLASILI NEZAVISNOST" Vučić: Idioti jedni, dobro je što imamo "K" od Kosova

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Ćirilica" na TV Hepi.

Foto: Printskrin TV Hepi

Zapitao je kako smo bili tako nezainteresovani kada nam je Crna Gora pred očima otišla.

- Ili možeš nešto da uradiš, ili ne. Sam bih se sklonio, barem bi ljudi videli da mi nije stalo do vlasti, već samo do Srbije. Što bih oduzimao pravo Srbije, da i u budućnosti može da ostvaruje snove - rekao je on.

Vučić kaže da njegov mandat traje do 2027. godine, i da ne zna šta bi radio kada bi opozicija pobedila na izborima.

- Svi se prave naivni, a svi znate da je sprečeno iskopavanje litijuma da Srbija ne bi ojačala. I već smo izgubili vreme. A šta će nam nacionalni stadion? U Hrvatskoj me mesecima ismevali, a sada vidite da je problem to što ga oni nemaju. I još jedno, neće taj odnos još dugo biti u korist Hrvatske, ta razlika se drastično smanjuje - rekao je predsednik.

Kaže da neće da upravlja sa njima, i da je to njegova slobodna volja, kao i da nikome ne preti.

- EKSPO je za nas granična tačka, tu proveravamo sve što smo uradili. Što se Kosova tiče to znate, da neće biti lakše, već samo teže. Sve dok ne dođe do velikih promena u svetu, a to neće biti skoro. Naravno da će biti teže, još 2008. su proglasili nezavisnost, idioti jedni, dobro je što imamo "K" od Kosova. Kao ne znaju oni o čemu se radi. A mi smo našli još 27 zemalja koje su povukle priznanje - rekao je on.