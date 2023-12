FILIP RODIĆ O ANALENI BERBOK: Nemački "zeleni" podučavaju "zelene" u Srbiji u kakvoj smo opasnosti

NOVINAR Filip Rodić govorio je u emisiji "Ćirilica" na TV Hepi o uticaju nemačke administracije na izbore u Srbiji.

Foto: Printskrin Hepi/Profimedia

Novinar Filip Rodić kaže da je Proglasu pokrovitelj Analena Berbok, i dodaje da ona ima ozbiljne rupe u obrazovanju.

- Pre neki dan je bila organizovana konferencija u Berlinu, gde su bili predstavnici ovih naših "zelenih". Zvala se nešto kao "Srbija pred izbore", da ih poduče u kakvoj smo "opasnosti". To je u velikom kontrastu sa krizom u kojoj se Nemačka nalazi, a tu je upravo zbog sankcija Rusiji - rekao je Rodić.

Novinar kaže da evropski giganti poput Volksvagena i Mišlena sele u Kinu, a otpuštaju radnike u Evropi.

- Oni ne mare ni za svoju državu, tu mislim na nemačke političare. To vidim kao njihovu patologiju da ispunjavaju želje ne čak ni Amerike, već američke duboke države. Ovo sada se ne bi dešavalo da je na vlasti Tramp. To što oni rade je očigledno samo interes jedne sile - rekao je on.

Rodić kaže da upravo takvi sada našoj opoziciji drže lekciju kako Srbija treba da "napreduje u budućnosti".

Filip Rodić je podsetio da se Islandu ništa nije desilo kad je odustao od tzv. "evropskog puta".

- Island je prekinuo svoj put u EU, EU je to viteški podnela i njihovi odnosi su nastavljeni na isti način - kazao je Rodić.

