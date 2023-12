SINIŠA MALI: 100 lokalnih samouprava isplatilo srednjoškolcima po 10.000 dinara pomoći

MINISTAR Siniša Mali gosutujući u na tv Kurir istakao je da je ministarstvo finsnsija isplatilo jednokratnu pomoć srednjoškilcima u 100 opština.

Foto: Tanjug/TANJUG/JADRANKA ILIĆ/bs

Ukupno 100 lokalnih samouprava je do danas isplatilo jednokratnu pomoć srednjoškolcima od 10.000 dinara, a ostatak će izvršiti isplate do kraja ove nedelje, tako da će do tada svi dobiti novac. 🇷🇸 Država na ovaj način pokazuje svoju snagu, kao i da je uvek tu za svoje građane, kao što smo pokazivali od početka svetske krize. Idemo dalje! 🇷🇸 O ovim i drugim temama danas za Kurir TV.

