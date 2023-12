JEDAN OD NJIH MI JE NOĆAS POSLAO PORUKU SA BRUTALNIM PSOVKAMA Predsednik o apsurdima opozicije: Kad konzumiraju drogu, kriv im je Vučić

ALEKSANDAR Vučić je gostujući na TV Pink govorio o situaciji Đorđa Miketića.

FOTO: ATAImages

- Došli smo do apsurdne situacije. Miketić je došao, nije ga slikala BIA, MUP ili neki drugi. Oni su se okupili da se slikaju snimaju i konzumiraju drogu. Zamislite "ja ću da sačekam da prođu izbori, a onda ću da podnesem tužbu". Protiv koga? Od poslaničke plate kojom si platio tu tužbu? Kad konzumiraju drogu, kriv im je Vučić. Jedan od njih mi je noćas poslao poruku s brutalnim psovkama u 00.43, potpisano, opet je bio mrtav pijan, neko od njih. Pa onda se ohrabre i pomisle da im je to rešenje i to im je glavni program za budućnost. S druge strane, ovi iz liste "Srbija protiv nasilja" su najgori nasilnici i to ljudi vide. Čak i kad daju intervju za NIN, gde ne smeju da odgovaraju odmah na sva pitanja, sad im je kriv Vučić. Za žreb - opet je kriv Vučić. A niste u stanju ništa da uradite i predstavite svoj plan i ideju. Videli ste ovog Obradovića, koji im je kandidat za gradonačelnika, čovek spot napravio sa svim postignućima koja smo mi napravili. Generacije su ulagale i davale vrlo malo novca u hram, a onda je ova generacija uložila najviše. Oni nemaju gde da prođu a da se ne vide rezultati našeg rada. U Beogradu na vodi ostavio je zmijarnik i močvaru, borio se silom da ostane tako, sad odjednom nudi stanove nekome, a pre govorili da će da ruše Beograd na vodi - izjavio je predsednik.