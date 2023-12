"NISAM OPOZICIJA ZDRAVOM RAZUMU": Macura za Juronjuz Srbija o odluci da bude kandidatkinja na listi SNS

PREDSEDNICA Inicijative Mame su zakon Tatjana Macura kaže da je pristala da bude kandidatkinja na listi Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane jer nikada nije bila opozicija zdravom razumu i dobrim rešenjima, što je, kako kaže, prepoznala u SNS. Ona je u emisiji Direktno sa Minjom Miletić rekla da je imala pozive i od opozicionih lista, ali nije htela da otkrije o kome se radi.

- Moram da kažem da sam uvek bila u opoziciji, pre nego što sam se priključila ovoj listi, ali nikad nisam bila opozicija zdravom razumu. Dakle, kada su dolazila neka dobra rešenja od strane vladajuće većine, ja sam to vrlo glasno pozdravljala i dok sam bila poslanica u Narodnoj skupštini Srbije, a onda kada sam nastavila svoj angažman na neki drugačiji način kroz organizaciju Mame su zakon, svako dobro rešenje ili svaki izlazak u susret Vlade Republike Srbije nama i našim zahtevima, ja sam, naravno, pozdravila. Ja volim da kažem da ja jesam bila u opoziciji, ali ne opozicija zdravom razumu i meni je žao što smo mi došli u jednu nezavidnu situaciju u Srbiji, da praktično živimo ili da se uterujemo u nekakve rovove - rekla je Macura.

Kaže da je ne zanima stranački angažman i članstvo u Srpskoj naprednoj stranci.

- Nisam razmišljala o nekom stranačkom angažmanu i to je jedna od stvari koje sam rekla i Ani Brnabić. Nisam sigurna da li će Srpska napredna stranka evoluirati u neku drugu političku organizaciju s obzirom da je i o tome bilo reći ranije. Dakle, spremna sam da razgovaram o svemu, ali trenutno me apsolutno ne zanima stranački angažman i niti to neko od mene očekuje, niti na bilo koji način je to bio predmet razgovora. Ja volim politiku, osećam se udobno, mislim da mogu da doprinesem i mislim da je najprirodnije bilo kome ko želi da se bavi politikom da bude član neke političke organizacije. Sve druge forme u kojima ljudi nastupaju nisu ni dovoljno transparentne, niti dovoljno jasne građanima. Dakle, postoje forme koje mogu da učestvuju na izborima, kao što su, recimo, grupe građana".

Dodaje da je Ana Brnabić najveće rezultate napravila upravo sa pozicije nestranačke ličnosti.



Onog trenutka kada bude dobila mandat u Skupštini, započeće proceduru u kojoj će zastupništvo u organizacije Mame su zakon preuzeti neko drugi, otkriva Macura.

- Mame su zakon je organizacija koju ne činim samo ja. I ja razumem da su trenutno možda i neki ljudi koji su tamo u nekoj neugodnoj poziciji, posebno zato što ne žele svi da se stranački angažuju i ne žele svi da učestvuju na taj način u političkom životu. Mame su zakon imaju svoj portfolio kojim se inače bavimo, neke planove u budućnosti, a ja ne bih da remetim tu samu organizaciju, jer to nije politička organizacija. Ta organizacija je i nastala zbog toga što je ženama, dok sam bila poslanica u Narodnoj Skupštini, ispred stranke Moderne Srbije, koju sam u tom trenutku vodila sa još dvojicom kolega, bilo neudobno da postanu članovi političke organizacije - dodala je Macura.

Kaže da je trenutna kampanja prljava.

- Ovo je sada najprljavija iz ugla zato što je ona bila prilično emotivno inicirana. Dakle, na bazi jedne tragedije koja je pogodila Srbiju. I meni je žao što je to poprimilo razmere u onom pravcu u kojem nije trebalo da se razvija. Dakle, mi još uvek nismo ožalili žrtve koje smo imali 3. i 4. maja. Taj bol je podeljen na sve građane Srbije podjednako i meni je iskreno pomalo i nekorektno, a razgovarala sam i sa mnogim ljudima iz neposrednog okruženja da recimo jedna lista na bazi toga što smo svi preživeli zajedno pokuša da napravi nekakav politički profit. Mislim da je to bila greška i nemam problem da to izgovorim javno.

Ja sam na početku i podržala proteste protiv nasilja zato što ja mislim da je trebalo da se podigne bunt protiv svega što se dogodilo i da stanemo kao društvo, da razmislimo gde ćemo, kako ćemo itd. Međutim, kad je to počelo da dobija konotaciju koja je neprimerena i za mene. Nekako mi je to bilo onako... Ne znam. Ja to ne bih nikad učinila. Tražila bih način da se to na neki drugi način politički iskomunicira".

Dodala ja da se u kampanji sve svodi na lično prepucavanje, a da politike jako malo ima, dok programa gotovo da uopšte nema.

- Čak se i neke teme nove otvaraju, odnosno neke teme koje su bile stavljene po strani, posebno od 3. maja na ovamo, sada su ponovo postale aktuelne. Čini mi se samo da bismo još dublje se kopali u tim rovovima - objasnila je Macura.

Ističe da Srbija ne sme da stane i da je potrebeno ostvariti planove koji su napravljeni pre nego što su vanredni izbori raspisani. U tom pravcu treba nastaviti.

- Ima jako dobrih rezultata, neki još uvek nisu stigli ni da se predstave. Recimo, ja ću vas podsetiti da jedna uredba doneta relativno skoro, tiče se baš preduzetništva. Dakle, svaka nova firma koja se otvori sledeće godine, od januara sledeće godine, imaće 50 odsto oslobađanja na neke određene obaveze prema državi. Dakle, to je ozbiljna podrška onim ljudima koji žele po prvi put da ulaze u neke preduzetničke vode - rekla je Macura.