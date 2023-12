VUČIĆ SE ŠKODOM PROVOZAO PO NOVOJ DEONICI MORAVSKOG KORIDORA: Divno izgleda lepa Srbija, najlepša na celom svetu (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić vozio se danas svojom "Škodom" novom deonicom auto-puta od Makrešana do Koševa na Moravskom koridoru.

Foto: Printskrin Instagram

- Upravo sam vozio novom deonicom auto-puta od Makrešana do Koševa na Moravskom koridoru. Divno izgledaju ovih novih 11km auto- puta. Ponosan na Srbiju i njene ljude. Srbija ne sme da stane! - rekao je Vučić.

- Kako je lepo uređeno ovo. Lepa Srbija, najlepša na celom svetu. Ovo je ovaj drugi deo što je danas otvoren. Da pozdravim radnike - napisao je Vuičić na instagram nalogu buducnostsrbijeav.

Podsetimo, deonica Moravskog koridora Makrešane - Koševi na autoputu od Pojata do Preljine (E761) puštena je danas u saobraćaj.

Do 1. januara neće se naplaćivati putarina na deonici auto-puta od Pojata do Koševa, to jest visina putarine na novim naplatnim stanicama odgovaraće tarifi za postojeću naplatnu stanicu "Pojate", saopštili su Putevi Srbije.

