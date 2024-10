NAORUŽAVAĆE I OBUČAVAĆE UKRAJINCE "DO KONAČNE POBEDE": Planeta poslednjih 70 godina nikad nije bila bliža novom svetskom ratu

PESIMISTI su se na početku rata u Ukrajini pribojavali da bi ovaj sukob, nedajbože, NATO, preko posrednika, mogao da vodi "do poslednjeg Ukrajinca".

Belosvetski filantropi su ih tada nazivali čistim defetistima. Ispostavilo se na kraju da su vesnici ovih crnih slutnji bili poprilični realisti.

Zlokobno su ovih dana zvučale reči novopečenog genseka Severnoatlantske Alijanse Holanđanina Marka Rutea, da ova organizacija neće odustati i da će naoružavati i obučavati Ukrajince "sve do konačne pobede". Koliki broj žrtava može da pokrije ova smela pretpostavka koja nema nikakvo opipljivo utemeljenje u stvarnosti?

Dok na frontu svakodnevno, na nesreću uplakanih majki i očeva, ginu mladi Ukrajinci i Rusi, sve je više glasova koji se dižu u svetu, pa i u Evropi, protiv spirale smrti, stradanja i nasilja. Mađarska je dosta propatila u prošlosti od sovjetske vlasti, pa je njen lider Viktor Orban ipak postao savest EU, "braneći" ovu i ovakvu Evropu od same sebe. Poručio je da su briselske demokrate dovele ceo Zapad do beznadežnog rata i da sada celu EU žele da uvuku u otvoren sukob.

Šta bi tek moglo da se dogodi ako bi Ukrajina, kao što joj obećavaju, ušla u NATO, ne sme ni da se zamisli. Suština tzv. "vojnog plana pobede" ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog je, po Orbanovima rečima, u tome da se proširi obim rata i da se linija fronta premesti na rusku teritoriju, zbog čega planeta nikad u poslednjih sedamdeset godina nije bila bliža novom svetskom ratu. Svi, kaže, vide da je car go, ali niko to neće otovreno da prizna. Postaju sada toga svesne čak i neke od Baltičkih zemalja koje zaziru od Rusa, a na to ukazuje i Turska. Rute to objašnjava "demokratskim dijalogom" unutar Alijanse i zagovara jedinstvo koga, ipak, nema.

Da se razumemo: niko objektivan i miroljubiv ne bi trebalo da podrži upad jedne zemlje na teritoriju druge. Ali, mora se biti svestan i onoga što se uči u nižim razredima vojnih škola, da svaki spor kad-tad mora da se završi pregovorima. Što manje ljudi u međuvremenu izgine, tim bolje. Lunatična nadanja da će Ukrajina pre toga povratiti teritorije, mogla bi, nažalost, da koštaju mira celu zemljinu kuglu.