NEĆE MOĆI: Pisanje neopterećeno znanjem

ČESTO se pitam koliko je neznanja neophodno da bi se pisalo u listu "Danas" i taman kad pomislim "e, ovo je standard", oni opet dignu (ili spuste?) letvicu.

Foto Z. Jovanović

Ako je posao urednice rubrike "Globus" u listu "Danas", Jelene Diković da po vasceli dan kontemplira sferni prikaz Zemlje, jedno od osnovnih učila u nastavi geografije, s vremena na vreme ga zavrti i nasumično prstom odabere neki deo kugle i ispravno pročita toponim koji joj je sudbina tog dana odabrala, ja se izvinjavam. Ali ako joj je posao da uređuje spoljnopolitičku rubriku ovog samoproglašenog lista za ljude koji misle, onda postoji ozbiljan problem. Problem je utoliko veći što je ovaj list pre nešto više od mesec dana Jelenu Diković, "koja osamnaest godina sedi u ovim našim redakcijskim klupama (i vrti globus)" udostojio nagrade "Nikola Burzan" koja se dodeljuje "novinarkama i novinarima koji su unutar redakcije 'Danasa' ostvarili velike pomake, javni interes svojim zalaganjem učinili značajnim i prepoznatljivim, a sve nas u redakciji ponosnim zbog posla koji su u ime svih nas obavili".

Ne znam kako se to "javni interes čini značajnim i prepoznatljivim", ali možemo videti čime se to redakcija ponosi. Globus koji je Dikovićeva zavrtela zaustavio se 25. jula na SAD i ona je odlučila da napiše tekst o povlačenju Džozefa Bajdena iz predsedničke trke, naravno, praveći paralelu sa Srbijom pod naslovom: "Mali čovek Vučić: Pogađajte jednom ko se nikad ne bi povukao kao Bajden?" Svoje umeće i poznavanje spoljne politike, u konkretnom slučaju američke, hrabro nam demonstrira već u prvoj rečenici pa piše doslovno: "Do pre nekoliko dana bilo je vrlo izvesno da će Amerikanci od novembra imati novog predsednika". Sada, pošto se Bajden povukao to je manje izvesno, neizvesno, vrlo neizvesno ili potpuno isključeno? Znači, pošto se dosadašnji predsednik povukao iz trke, verovatno je da će u Beloj kući ostati stari predsednik? U slučaju da njegova naslednica Kamala Haris pobedi bivšeg predsednika Donalda Trampa, ona ne bi bila novi predsednik? Zapravo, sada je izvesnije nego ikada u proteklih nekoliko godina da će SAD imati novog predsednika, pa makar to bio i stari predsednik, Tramp.

Čak je i Jeleni Diković "preko okeana (da tu postoji neki okean je, valjda, shvatila vrteći globus u redakciji lista "Danas" 18 godina) bilo jasno da Bajden neće moći da se izbori sa Trampom". Ali onda je Bajden, kako piše ova velika poznavateljka (tako kaže Priručnik za upotrebu rodno osetljivog jezika) svetske politike, "učinio nešto što samo veliki lideri mogu - odlučio je da odustane od predsedničke trke". Zna li Dikovićeva pod kakvim je pritiskom to ovaj "veliki lider" uradio? Zna li da je samo dve nedelje pre nego što je obznanio tu hrabru odluku o povlačenju doslovno izjavio: "Ako Gospod Bog siđe i kaže 'Džo, povuci se iz trke', ja ću se povući. Ali Gospod Bog ne silazi". Gospod Bog nije sišao, ne silazi on zbog takvih gluposti, ali su ustali brojni zvaničnici Bajdenove partije, kongresmeni, donatori, pa čak i glumci u strahu da će zbog "iznenada" poseniljenog starca njihov interes biti na gubitku i naterali ga da odustane. U stvari, naterali njegovu suprugu Džil da odustane, pošto Bajden ne zna ni od čega treba da odustane.

Onda Jelena Diković u kontrast s ovim "velikim državnikom" stavlja onog koji je za nju "mali" tvrdeći da Aleksandar Vučić "nikada ne bi dao vlast" i dodaje da je "to ta razlika između velikog i malog čoveka". Ne, ni Bajden nikada ne bi dao vlast da nije morao, a Vučić to ne mora prosto jer nije ni blizu u situaciji u kojoj je Bajden na hiljadu nivoa.

Možda po standardima lista "Danas" nije "veliki lider", ali makar još zna čiji je lider.

Posebno je šarmantno što Jelena Diković Vučiću zamera što će "pre strancima dati, pokloniti i rasprodati sve vredno u našoj zemlji samo da ostane na vlasti". Moguće, ali zna li ona da je redakcija u kojoj vrti globus već 18 godina prodata strancima? A nije je Vučić prodao. Ili ta redakcija njoj ne spada u "sve vredno" pa može da se proda?

Strancima - izvire li to neka ksenofobija iz ovog otvorenog uma?

Ipak, najveći biser u ovom tekstu je sledeća ideja: "Dok oni napreduju u svemu (i pored izazova) - mi biramo one koji su nas odveli u ratove, one koji su huškajući na te ratove dobijali stanove dok su obični ljudi na sve strane ginuli, one koji šuruju sa kriminalcima, one koji će na kraju i naše zemljište da daju strancima". Opet ti stranci - postaje li luksemburški "Danas" list nacionalističke (krezube) Srbije? Nego, važnije je to što "oni napreduju", a mi "biramo one koji su nas odveli u ratove". Pošto Bajden nije huškao ni na jedan rat i nije tražio ne samo da se Srbi bombarduju, nego da se strpaju u "nacističke koncentracione logore". Nije poveo nijedan rat ni kao potpredsednik dobitnika Nobelove nagrade za mir Baraka Obame zbog svojih mirovnih napora od milošte nazvanog Barak O'bomba. Za vreme Bajdenove vladavine, SAD su vodile direktne ratove u Avganistanu, Jemenu, Iraku, severo-istoku Pakistana, Somaliji, Libiji, Ugandi, Nigeru i Siriji. One posredne poput Ukrajine i Gaze da ne pominjemo.

Podsetimo, Jelena Diković je autor i onog famoznog teksta pod naslovom "Albanac u Beogradu: Ko je Fahri Musliu, za koga Vučić govori da mu nije otac?" A tu je i lanac komandovanja - da Jelena Diković zna da radi svoj posao, ovakav tekst nikada ne bi napisala, da glavni urednik zna svoj posao, ovakav tekst ne bi objavio, a da direktor zna svoj posao, nikada mu ljudi koji prave ovakve greške ne bi radili u novinama. Ili je, možda, nešto drugo u pitanju. Da parafraziram Dučića, neki od novinara lista "Danas" nisu najprofesionalniji jer nema te tačke na globusu koju ne mogu da nađu, nego jer nema zadatka kojeg se stide, pa mogu i ovo da napišu i objave.