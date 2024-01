RAKETNI udari na ruski grad Belgorod 30. decembra, kao i početkom nove godine po Donjecku, kada je ukrajinska vojska koristila zabranjenu kasetnu municiju, na Zapadu nikoga nije uzbudilo, bez obzira na to što je poginuo i ranjen veliki broj civila, među kojima je bilo i dece.

Novosti

Gađan je centar Belgoroda u kome nema nikakvih vojnih objekata, kao i Donjeck gde su se ljudi okupljali u vreme praznovanja. U Ministarstvu odbrane Rusije utvrdili su da je gađano iz artiljerijskih sistema koje su Ukrajinci dobili od zemalja članica NATO.

Naravno da na Zapadu dobro znaju da je upotreba kasetne municije zabranjena. Međunarodnu konvenciju iz Dablina, o zabrani korišćenja, transporta i skladištenja kasetnih bombi od maja 2008. do septembra 2013. potpisalo je 113 zemalja, a kasnije je 84 parlamenata ratifikovalo taj međunarodni dokument. Pošto ga Amerikanci nisu ratifikovali, to nije htela da učini ni Rusija, ali, bez obzira na to, ona nije htela da koristi takvo oružje od kojeg najviše stradaju ljudi.

Kad je Ukrajini ponestalo artiljerijskih granata koje im je slala Amerika, Vašington je odlučio da Kijevu pošalje stare zalihe kasetne municije. I do tada su Ukrajinci koristili takvu municiju preostalu od SSSR, od koje su uglavnom stradali civili na teritoriji koja više nije bila pod kontrolom vlasti u Kijevu.

Komandant ukrajinskih kopnenih snaga se čak hvalio zapadnim novinarima da će kasetnu municiju primenjivati američkim haubicama M777. Osim toga, Ukrajina je dobila i rakete koje imaju kasetno punjenje. Predsednik Putin je upozorio da će Rusija morati da odgovori adekvatno. Rusi jesu gađali moćnim kasetnim bombama ukrajinske položaje, s tom razlikom što nisu ciljali gradove i civile.

Zapad se odavno "proslavio" time što pati od razrokosti - jedno isto ocenjuje različito.

Tako je i sada kada isporučuju zabranjenu municiju, iako znaju da će od nje poginuti mnogo nevinih. Tako je bilo i kada su nas NATO zemlje zasipale osiromašenim uranijumom, tvrdeći da je sve bezopasno.