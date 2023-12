VUČIĆ U PROKUPLJU: Država je suviše ozbiljna stvar da bi dali neodgovornima da upravljaju našom sudbinom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na mitingu liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" u Prokuplju i o značaju izbora.

Foto M. Š.

- Ljudi misle da su izbori nevažna stvar. Država je suvišne ozbiljna stvar da bi neodogovorni ljudi mogli njome da upravljaju. Naš posao je da vodimo zemlju krivudavim, teškim putem, ali da nikada ne bude ugrožena. Da sačuvamo mir, ali i da sačuvamo našu otadžbinu.

- Jeste li primetili kako se junače ovi sa leva i sa desna? Zašto nikada nisu dali nijednoj ulici ime junaka sa Košara, nego je to čekalo nas? Što im je glavna stvar koliko će Srba da izruče Haškom tribunali? Kako to da ja nisam nikoga isporučio? Zato što mi je sloboda i slobodarski pristup i slobodno vođenje politike suština onoga što radimo. To je ono što oni nikada neće moći da mi oduzmu.

