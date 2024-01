NAŠEG JAKOVA DARIVAO JE PREDSEDNIK BAŠ NA BADNJI DAN, PRESREĆNI SMO: Roditelji bebe, kojoj je Vučić poklonio sat, za "Novosti"

NEMA veće sreće nego da danas dobijemo ovakav poklon. Darivao je našeg Jakova predsednik Vučić baš na Badnji dan. Presrećni smo što je naše dete dobilo sat koji je na ruci nosio predsednik Srbije. Hvala mu, ovo nam mnogo znači.

Foto: Privatna arhiva

Ovo za "Novosti" kaže Borko Jovanović, otac prvog srpčeta Jakova Jovanovića rođenog na Kosovu i Metohiji u novoj 2024. godini, nakon što im je predsednik Srbije Aleksandar Vučić poklonio sat koji je na poklon dobio od bivšeg češkog predsednika Miloša Zemana.

Porodica Jovanović živi na Kosovu i Metohiji u mestu Gotovuša, a Jakov im je prvo dete:

- Prvo, pa muško i to rođeno 01.01. Mama i beba su dobro, hvala Bogu. Juče su iz porodilišta stigli kući. Mama je, takođe, presrećna zbog poklona - kaže ponosni otac.

Podsetimo, predsednik Vučić objavio je na Instagramu video poruku u kojoj je uz čestitku za Badnji dan naveo da je sat poklonio malom Jakovu.

- Srećan Badnji dan svima koji ga danas, 6. januara, proslavljaju. Posebno srećan praznik našem stradalnom narodu na Kosovu i Metohiji.Vi znate da sam pre nekoliko meseci bio meta užasnih napada kako posdujem skupoceni sat vredan stotine hiljada evra i to su radili naši politički protivnici ne mareći za istinu, kao i obično. To je ovaj sat. To je sat koji sam na pokln od velikog prijatelja Srbije i Srpskog naroda MIloša Zemana koji se prvi u Evropi i svetu izvinio našem narodu i našoj zemlji zbog agresije koja je izvršena na nju. DObio sam taj sat i s ponosom ga nosio, ali sam tada obećao da upravo zbog sumnje da je to izuzetno skupocen sat ali da nekome može da znači i u smislu tradicije i u smislu vrednosti rekao sam da ću ga pokloniti prvorođenom detetu na Kosovu i Metohiji. Prvo srpče koje se rodilo na Kosovu i Metohiji jeste Jakov, sin Borka i Kristine - rekao je predsednik.