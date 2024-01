VUČIĆ POKLONIO SAT PRVOM SRPČETU ROĐENOM NA KIM: Mali Jakov dobio poklon od predsednika (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Badnji dan svim Srbima, a posebno stradalnom narodu na KiM.

- Srećan Badnji dan svima koji ga danas, 6. januara, proslavljaju. Posebno srećan praznik našem stradalnom narodu na Kosovu i Metohiji.Vi znate da sam pre nekoliko meseci bio meta užasnih napada kako posdujem skupoceni sat vredan stotine hiljada evra i to su radili naši politički protivnici ne mareći za istinu, kao i obično. To je ovaj sat. To je sat koji sam na pokln od velikog prijatelja Srbije i Srpskog naroda MIloša Zemana koji se prvi u Evropi i svetu izvinio našem narodu i našoj zemlji zbog agresije koja je izvršena na nju. DObio sam taj sat i s ponosom ga nosio, ali sam tada obećao da upravo zbog sumnje da je to izuzetno skupocen sat ali da nekome može da znači i u smislu tradicije i u smislu vrednosti rekao sam da ću ga pokloniti prvorođenom detetu na Kosovu i Metohiji. Prvo srpče koje se rodilo na Kosovu i Metohiji jeste Jakov, sin Borka i Kristine - rekao je predsednik.