EVROPSKO PRVENSTVO RUKOMETU: Danci dominiraju pred svojim navijačima, Slovenci u problemu...

16. 01. 2026. u 10:15

POČELO je Evropsko prvenstvo u rukometu koje se igra u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, a mi smo za vas spremili nekoliko predloga.

Evropsko prvenstvo

18.00 Island - Italija +61,5 (1,85)

18.00 Slovenija - Crna Gora H2 -2,5 (1,95)

20.30 Danska - Severna Makedonija H1 -13,5 (1,85)

Kvota: 6,67

