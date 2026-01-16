EVROPSKO PRVENSTVO RUKOMETU: Danci dominiraju pred svojim navijačima, Slovenci u problemu...
POČELO je Evropsko prvenstvo u rukometu koje se igra u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, a mi smo za vas spremili nekoliko predloga.
Evropsko prvenstvo
18.00 Island - Italija +61,5 (1,85)
18.00 Slovenija - Crna Gora H2 -2,5 (1,95)
20.30 Danska - Severna Makedonija H1 -13,5 (1,85)
Kvota: 6,67
