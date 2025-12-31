TIP ostali sportovi

U KATASTROFALNOJ FORMI SU: Hoksi dočekuju Edvardsa i družinu

Marko Milosavljević

31. 12. 2025. u 08:15

ATLANTA će večeras od 21.00 ugostiti Minesotu.

FOTO: Tanjug/AP

Hoksi su u katastrofalnoj formi, ne mogu da pronađu pravi ritam i vezali su sedam poraza.

U poslednjem kolu su poraženi od Oklahome na gostujućem terenu, Tanderi su slavili rezultatom 140:129.

Sa druge strane, Timbervulvsi su nakon dva uzastopna poraza uspeli da savladaju Čikago rezultatom 101:136.

Verujemo da granica poena neće biti prebačena.

NAŠ TIP: -243,5 (1,85)

