U KATASTROFALNOJ FORMI SU: Hoksi dočekuju Edvardsa i družinu
ATLANTA će večeras od 21.00 ugostiti Minesotu.
Hoksi su u katastrofalnoj formi, ne mogu da pronađu pravi ritam i vezali su sedam poraza.
U poslednjem kolu su poraženi od Oklahome na gostujućem terenu, Tanderi su slavili rezultatom 140:129.
Sa druge strane, Timbervulvsi su nakon dva uzastopna poraza uspeli da savladaju Čikago rezultatom 101:136.
Verujemo da granica poena neće biti prebačena.
NAŠ TIP: -243,5 (1,85)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
VORIORSI ŽELE JOŠ JEDAN TRIJUMF: Igrači Golden Stejta su slavili u Bruklinu
31. 12. 2025. u 07:40
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
31. 12. 2025. u 07:19
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
31. 12. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
31. 12. 2025. u 08:00
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
30. 12. 2025. u 19:58
CEO SVET JE OVO ČEKAO! Otkriveno kako je Nikola Jokić, da li su pukli ligamenti kolena i koliko će ga ova povreda koštati!
Povreda koju je Nikola Jokić doživeo na poslednjoj NBA utakmici Denver nagetsa u 2025. godini izazvala je lavinu reakcija. Ali, svi su čekali samo jedno - šta kažu lekari. I, došao je i taj trenutak.
30. 12. 2025. u 17:35
ŠOK PROMENA PRAVILA FUDBALA! Ofsajd se menja na neverovatan način, više ništa neće biti kao do sada! (VIDEO)
Došlo je vreme za novu promenu fudbalskih pravila. I to onih koji se tiču ofsajda.
30. 12. 2025. u 16:52
Komentari (0)