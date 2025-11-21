TIP ostali sportovi

CRNO-BELI ŽELE TRIJUMF PRED SVOJIM NAVIJAČIMA: Fener ima niz od šest pobeda

Marko Milosavljević

21. 11. 2025. u 09:18

PARTIZAN će u dvanaestom kolu Evrolige ugostiti Fenerbahče.

FOTO: N. Skenderija

Crno-beli ove sezone imaju izuzetno kvalitetan sastav, međutim, ne igraju onako kako se očekivalo.

Velikih problema ima u timu, hemija nije na najvišem nivou, a povređen je i lider tima, Karlik Džons.

Južnosudanac je bio taj koji je vukao ekipu, kada god se lomio rezultat, lopta je bila u njegovim rukama.

Njegovu ulogu nije niko prihvatio, Dvejn Vašington je pokušavao, ali jednostavno nema to u krvi.

Šejk Milton ne pruža ono što se od njega očekuje, iako je u klub došao kao veliko pojačanje.
Slična je situacija i sa Parkerom, bivši igrač Barsleone igra ispod svog nivoa od starta sezone.

Aktuelni šampion je prošle nedelje u duplom kolu bio polovičan, najpre je savladao Monako, a zatim je pretpeo poraz od Asvela.

U Vilerbanu su igrali bez Tajrika Džonsa i Vanje Marinkovića, a francuski predstavnik je slavio rezultatom 88:87.

Sterling Braun je sa 20 poena bio najefikasniji u svom timu, dok ga je pratio Vašington koji je dodao 19.

Fener ima pozitivan skor, ali ne igra sjajnu košarku ove sezone, ipak, treba istaći da imaju niz o šest pobeda u oba takmičenja.

Verujemo da će domaćin na krilima navijača slaviti.

NAŠ TIP: Partizan - Fenerbahče 1 (kvota 1,73)

