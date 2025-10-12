TIP ostali sportovi

ABA LIGA: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

12. 10. 2025. u 10:15

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

12.00 Bogoljub Marković +15,5 (1,85)

12.00 Edin Atić +10,5 (1,85)

18.00 Kosta Kondić +10,5 (1,85)

Kvota: 6,33

