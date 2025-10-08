TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu

Marko Milosavljević

08. 10. 2025. u 07:32

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за среду

Sreda

12.30 Ože-Alijasim - Muzeti 2 (1,80)

12.30 Ljamas Ruiz - Nagal 1 (1,42)

12.30 Skvire - Lajović 2 (1,62)

Kvota: 4,29

