OSVETA SE NAJBOLJE SLUŽI HLADNA! Novak je spreman da pobedi Alkaraza, izjednači rekord Federera i ponovo pokaže zašto je najbolji svih vremena

KAO što su mnogi očekivali na početku Vimbldona, u finalu najprestižnijeg teniskog grend slema gledaćemo prošlogodišnju reprizu i novi obračun Karlosa Alkaraza i Novaka Đokovića (15.00).

FOTO: Tanjug/AP

Novak Đoković je ponovo pokazao da mu niko ne može ništa, nakon povlaćenja sa Rolan garosa i operacije kolena gotovo se podrazumevalo da će propustiti Vimbldon, ali to ne da nije bio slučaj, već se srpski teniser plasirao u svoje novo finale, jubilarno deseto na čuvenom turniru.

To mnoge nije ni iznenadilo, jer je od prvog meča na turniru protiv Koprive bilo jasno da je Novak na nivou iznad ostalih. Najbolji teniser svih vremena je odmah na tom meču prikazao da je povreda iza njega i da je spreman da igra kvalitetan tenis.

Posle češkog tenisera to su na svojoj koži redom osetili Fernli, Popirin, Rune i Muzeti, dok se De Minor povukao bez borbe znajući da povređen nema šta da traži na terenu sa Đokovićem.

Novak je izgubio samo dva seta do sada, a možda i najzaslužniji za to su navijači na Vimbldonu, tradicionalni Novakovi "hejteri". Iz meča u meč britanski fanovi su pokušavali da ga poremete, prozivali su ga, kretali prilikom igre, podvikivali, ali to ne samo da nije poremetilo svetkog broja dva, već ga je samo dodatno "potpalilo".

Đoković je "svirao" svoju simfoniju na svakom meču, nakon kojeg bi pobedu proslavio "sviranjem" violine, novim slavljem namenjenim specijalno za ovu publiku.

Dodatni motiv Srbinu večeras će biti i njegov rival, po mnogima vođa nove generacije tenisera, Karlos Alkaraz koji je prošle godine pobedio Novaka u finalu (3:2) i tako prekinuo njegov desetogodišnji teror na "Centralnom terenu" Vimbldona.

Španac je od tada nastavio da raste, to mu je bio drugi grend slem u karijeri, a sada je na koti od tri nakon osvajanja Rolan Garosa pre nešto više od mesec dana.

Ipak, ne može se reći da je Alkaraz igrao posebno dobro na ovom turniru, pre je to bilo dovoljno, taman onoliko koliko je potrebno za pobedu.

Ra razliku od Novaka dosta se mučio, a bio je i blizu eliminacije u trećem kolu protiv Tiafoa od kojeg je gubio sa 1:2 u setovima, ali "slomio" je žilavog Amerikanca u taj-brejku četvrtog seta, pobevivši ga u petom više nego ruinski sa 6:2.

Pored Tijafoa, Alkaraz je pobeđivao Lajala, Vukića, Umbera, Pola i Medvedeva i izgubio je pet setova na putu do finala.

Svetski broj tri nije na onom nivou na kojem je bio prošle godine, ali pokazao je da ima šampionski mentalitet i možda je najbolje čuvao za kraja, pošto ne postoji veća čast nego igrati finale Vimbldona sa najboljim svih vremena.

Zanimljivo je da će ovo današnjim rivalima biti prvi ovosezonski obračun, a do sada u karijeri su se susretali pet puta na zvaničnim turnirima i u blagoj prednosti je Đoković koji vodi sa 3:2.

Novak izgleda kao da se baš nameračio da osvoji ovaj turnir, posebno je motivisan, a to se vidi po njegovom ponašanju i samim potezima u ključnim trenucima mečeva. Smatramo da je momentum na njegovoj strani, verujemo da će danas slaviti, osvetiti se Alkarazu za prošlogodišnji poraz, izjednačiti sa Rodžerom Federerom po broju osvojenih Vimbldona (8) i ponovo pokazati zašto je najbolji svih vremena.

