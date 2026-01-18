SILVIJU BALAĆE: Kluž jači od problema

* Uprava Botošanija na potezu

nedelja,

ĆIKSEREDA – BOTOŠANI 2

KLUŽ – OCELUL 1

Dinamo – U. Kluž 1X

ponedeljak,

Petrolul – Univer. Krajova GG

Botošani je za svog najboljeg igrača, Sebastijana Mailata dobio milionsku ponudu FKSB. Strelac osam golova u prvom delu sezone dok čeka upravu kluba da se odluči, mogao bi i da pogura do pobede svoj tim na terenu Ćikserede.

Do bodova bi u ovom kolu morali još i fudbaleri Kluža, koji zbog finansijskih problema već tri meseca čakaju platu. Igračima je obećano da će biti uskoro isplaćeni, što može da bude jak motiv da se pokažu protiv Ocelula.