SILVIJU BALAĆE: Kluž jači od problema
* Uprava Botošanija na potezu
nedelja,
ĆIKSEREDA – BOTOŠANI 2
KLUŽ – OCELUL 1
Dinamo – U. Kluž 1X
ponedeljak,
Petrolul – Univer. Krajova GG
Botošani je za svog najboljeg igrača, Sebastijana Mailata dobio milionsku ponudu FKSB. Strelac osam golova u prvom delu sezone dok čeka upravu kluba da se odluči, mogao bi i da pogura do pobede svoj tim na terenu Ćikserede.
Do bodova bi u ovom kolu morali još i fudbaleri Kluža, koji zbog finansijskih problema već tri meseca čakaju platu. Igračima je obećano da će biti uskoro isplaćeni, što može da bude jak motiv da se pokažu protiv Ocelula.
