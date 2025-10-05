Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa četiri realne kvote

В.М.

05. 10. 2025. u 08:30

SIGURICE su ponovo "ispoštovale", spremili smo vam nove za danas.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО! Ево данашњег Тип сигурица тикета са четири реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Nedelja

16.15 Sevilja - Barselona X2 (1,19)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

18.00 Napoli - Đenova 1 (1,50)
21.00 Selta Vigo - Atletiko Madrid X2 (1,22)

Ukupna kvota: 2,18

Fiks nam je Napoli protiv Đenove na svom terenu, pobedom bi mogao da se vrati na vrh i bolji je tim, dok duple šanse na Barselonu i Atletiko bi trebale biti prolazne bez većih problema.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SAMO 27 DANA PRE ZATVARANJA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo

SAMO 27 DANA PRE ZATVARANjA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo