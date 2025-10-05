JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa četiri realne kvote
SIGURICE su ponovo "ispoštovale", spremili smo vam nove za danas.
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Nedelja
16.15 Sevilja - Barselona X2 (1,19)
18.00 Napoli - Đenova 1 (1,50)
21.00 Selta Vigo - Atletiko Madrid X2 (1,22)
Ukupna kvota: 2,18
Fiks nam je Napoli protiv Đenove na svom terenu, pobedom bi mogao da se vrati na vrh i bolji je tim, dok duple šanse na Barselonu i Atletiko bi trebale biti prolazne bez većih problema.
