RASULO BEZ SRBINA SE NASTAVLJA: Sparta nema šta da traži u Ligi šampiona dok se u tim ne vrati Birmančević

FUDBALERI Fejenorda će pokušati da iskoriste loš momenat u kojem se nalazi Sparta kada se ovi timovi budu sastali na "De Kajpu" (21.00) u utakmici šestog kola grupne faze Lige šampiona.

Problemi konstantno drmaju Spartu iz Praga koja je nakon obećavajućeg starta sezone zapala u veliku krizu i beleži veoma slabe rezultate.

Dovoljno je reći da je u domaćem prvenstvu treća na tabeli sa velikih 16 bodova zaostatka u odnosu na vodeću Slavija koja već sada polako kreće da proslavlja titulu.

U ligi šampiona češkom velikanu ne ide ništa bolje, doživeo je tri uzastopna poraza i pao je na 28. mesto.

Jedan od glavnih razloga za to je neigranje srpskog reprezentativca Veljka Birmančevića koji je nekoliko puta bio suspendovan ove sezone, a uz to je doživeo i povredu zbog koje ga dugo nema na terenu i bez njega Sparta jednostavno nije ista ekipa.

Sa druge strane, Fejenord će pokušati da iskoristi taj pad u redovima gostiju i dođe do preko potrebnih bodova u borbi za plasman u nokaut fazu takmičenja.

Ovo kolo "ponos juga" je započeo među prve 24. ekipe, međutim nakon jučerašnjih rezultata ispao je izvan mesta koja vode u nokaut rundu i danas mora slaviti kako bi se vratio u sredinu tabele.

Nekadašnji šampion Evrope igra promeljnivo u Ligi šampiona i na uvodnih pet utakmica je ostvario dve pobede, isto toliko poraza i remi sa Sitijem koji je odigrao u prošlom kolu (3:3).

Zanimljivo je da je Fejenord gubio 0:3 do same završnice meča kada se desio neopisiv pad "građana" što su Holanđani iskoristili i postigli tri brza gola u samo 14 minuta (od 75. do 89. minuta).

Trener Brajan Priske neće moći da računa na napadače Ajase Uedu i Džulijana Karancu, kao ni na defanzivce, jer su van konkurencije Džejland Mičel, Kvilindši Hartman, kao i krilni igrači Hugo Bueno i Džordan Lotomba.

Sparta iz Praga biće oslabljena povredama ključnih igrača, uključujući bivšeg krilnog igrača Atletika Bilbaa Imanola Garsija de Albeniza, kolumbijskog vezistu Anhela Presijada i uticajnog krilnog igrača Lukasa Haraslina.

Nedostajaće i napadački dvojac Kristof Danek i Indrit Tuci, dok je situacija u vezi sa Veljkom Birmančevićem odnosno njegovim povratkom u startnu postavu i dalje neizvesna.

