ARSENALISTI ŽELJNI OSVETE: Prošlogodišnji hit sezone je u maloj rezultatskoj krizi

BRANILAC trofeja Braga će ugostiti Vitoriju Gimaraeš u četvrtfinalu portugalskog Liga kupa.

Foto: Profimedia

Takmičenje se ove sezone igra u novom formatu. umesto svih ekipa iz dve profesionalne lige Portugala, sada učestvuje samo šest najboljih timova iz prethodne sezone Primera lige i dva drugoligaša koja su direktno izborila plasman u Primejru.

Posle šokantnog poraza kod kuće od nama dobro poznatog Bode/Glimta u Ligi Evrope, Braga je pobedila Farense sa 2:0 tokom vikenda.

Ekipa Karlosa Karvalhala ostaje peta sa 17 bodova, i samo dva manje od Benfike na trećem mestu, ali su odigrali utakmicu više.

Skor Brage u Liga kupu je sjajan, s obzirom na to da nisu deo tradicionalne velike trojke u Portugalu. Osvojili su ga u tri navrata od 2013. godine, a takođe su stigli do još dva finala. Devet puta do sada su igrali polufinale i sada imaju priliku da to ostvare jubilarni deseti put.

Ipak, Gimaraeš je ozbiljan protivnik, posebno imajući u vidu činjenicu da su ove sezone već pobedili u ligi. Četiri pobede u prvih pet kola doveli su Vitoriju, prošlogodišnje najprijatnije iznenađenje sezone, u vrh tabele, ali serija loših rezultata - bez pobede su četiri kola, doduše uz samo jedan poraz - potisnula ih je na šesto mesto sa dva boda manje od današnjeg rivala.

Braga je pobedila samo u dve od poslednjih pet utakmica kod kuće protiv Gimaraeša, a izgubila je od njih prošlog meseca, tako da će biti tesna utakmica u popularnom "kamenolomu" večeras

NAŠ PREDLOG: X (kvota 3,30)