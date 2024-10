GOSTI SU IMALI SAMO TRI DANA DA SMISLE PLAN OSVETE: Piterboro nije imao sreće u prethodne dve sezone

PITERBORO junajted će u utorak ugostiti Stivenedž na stadionu "Veston houms" u Južnoj grupi D Liga trofeja 2024-25.

Profimedia

Biće ovo njihov drugi susret za samo tri dana. Domaćini su zabeležili dramatičnu pobedu od 2:1 tokom vikenda. Kvame Poku je postigao gol u 94. minutu nakon što su gosti izjednačili u 64. minutu.

Piterboro ima loš početak sezone, pobedio je u samo pet od svojih 12 uvodnih mečeva u svim takmičenjima, zabeleživši dva remija i pet poraza za to vreme.

To je zapravo i više od lošeg za ekipu koja se prošle godine borila za plasman u Čempionšip, gde je sve do kraja januara bila na pragu direktne promocije pre nego što su je četiri uzastopna poraza gurnula u pozicije za plej-of gde je u polufinalu ispala od potonjeg pobednika Oksforda. Bila je to zapravo repriza pretprošle sezone u kojoj je Piterboro takođe ispao u polufinalu od kasnijeg osvajača Šefild venzdeja.

Ekipu je na polovini te sezone preuzeo Daren Ferguson, od koga uprava kluba i navijači očekuju da ove sezone klub uvede u Čempionšip, za šta još ima i te kako vremena, jer tek je četvrtina sezone, a "poš" zaostaje samo dva boda za mestima koja vode u plej-of. U istoj situaciji je i Stivenidž, uprkos porazu za vikend. I cilj je isti, plasman u plej-of koji je prošle sezone izmakao za dlaku.

Stivenidžu neće biti lako da se osveti za nedavni poraz jer ove sezone izabranici Aleksa Revela još nisu osetili slast pobede u gostima (13 utakmica, računajući i završnicu prošle sezone), a kad god prime gol i izgube.

NAŠ TIP: 1 (kvota 2,25)

