KAKAV SPEKTAKL U PARIZU: Oči čitavog sveta će biti uprte u obračun ove dva atletičara

OD samog starta atletskog programa na Olimpijskim igrama u Parizu sa nestrpljenjem se isčekuje finale u muškom troskoku gde će glavnu reč voditi dva velikana, evropski šampion Džordan Alehandro Diaz Forčun i olimpijski šampion Pedro Pićardo (20.00).

Foto: Profimedia

Nakon što dugo godina nije mogao da se takmiči u međunarodnim takmičenjima posle menjanja federacija i prelaska iz Kube u Španiju, Aleandro Diaz Forčun se na velika vrata vratio na Evropskom prvenstvu u Rimu na kojem je pre par meseci osvojio zlatnu medalju sa skokom od 18,18 metara, najboljim na svetu ove godine.

Drugi na tom takmičenju bio je upravo Pićardo koji je skočio takođe preko 18 metara, tačnije 18,04 tako da su obojica u odličnoj formi došla u Pariz.

U kvalifikacijama su pomenuti momci pokazali svoju klasu, rutinski su preskočili propisanu normu, a za nijasnu je bio bolji Pićardo sa 17,44 napsram Forčunovih 17,24.

Iskustvo će večeras biti na strani "Portugalca" (Pićardo je takođe naturalizovani Kubanac) koji je akutelni olimpijski šampion, tada je u Tokiju skočio 17,98 što će večeras gotovo sigurno morati da nadmaši jer verujemo da će za zlato biti potreban skok preko 18 metara.

Smatramo da će iskustvo Pićarda doći do izražaja, smatramo da je on konstantniji skakač i da će to večeras pokazati na "Stad de Fransu".

NAŠ TIP: Pedro Pićardo osvaja zlato u troskoku (kvota 2,25)

