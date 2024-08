NEMA POPRAVNOG! Kopenhagen je prošle godine igrao osminu finala Lige šampiona

KOPENHAGEN dočekuje Banjik Ostravu u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Utakmica se igra od 19.00 na stadionu "Parken"

Foto: Profimedia

Obe ekipe su dobro počele novu sezonu. Danci su, doduše, posle četiri pobede u prošlom kolu jedva izvukli bod kod kuće i to protiv desetorice igrača Randersa, ali verovatno su mislima već bili u ovoj utakmici, jer u kvalifikacijama za Ligu konferencija nema popravnog kao kada ispadnete iz Lige šampiona i Lige Evrope, pa samo odete stepenik niže.

"Lavovi" su u prvom kolu bili slobodni, a u drugom su imali lak zadatak protiv Megpajsa sa Gibraltara. Pobedili su sa 3:0 na Steni i sa 5:1 kod kuće.

S druge strane, Banjik Ostrava je u dva meča drugog kola eliminisala jermenski Urartu (5:1 kod kuće i 2:0 u gostima), dok je u prva dva kola šampionata Češke imala polovičan uspeh. Na startu su poraženi u gostima kod Bohemijansa sa 2:1, ali su u drugom kolu sa 1:0 savladali Jablonec. Meč trećeg kola sa Karvinom nisu odigrali.

Kvota na pobedu danskog predstavnika pada vrlo brzo, kad smo počeli da pišemo ovaj tekst bila je 1,43, da bi do kraja već pala na 1,36. To ne bi trebalo da čudi ako se zna da je Kopenhagen prošle sezone stigao do osmine finala Lige šampiona i to u nimalo lakoj grupi sa Bajernom, Mančester junajtedom i Galatasarajem.

Istovremeno, Banjik nikada nije prošao treće kolo kvalifikacija.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,36)

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS