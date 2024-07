SRBIN PROTIV BIVŠEG PRVAKA EVROPE: Izabranike našeg stručnjaka očekuje paklen zadatak na startu kvalifikacija!

U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, Makabi Tel Aviv našeg Žarka Lazetića ide na noge nekadašnjem prvaku Evrope, ekipi FKSB-a. Meč se igra na "Stadionu Steaua" i počeće u 21.00.

FOTO: M. Vukadinović

Žarko Lazetić je prethodnih nekoliko godina bio primer kako jedan trener treba da radi u Superligi Srbije, postepeno je napredovao sa TSC-om, a "krunu" sjajnog rada doživeo je prošle godine kada je debitovao sa ekipom iz Bačke Topole u grupnoj fazi Lige Evrope.

To je realno bio limit TSC-a, dalje nije mogao da ga odvede i mladi stručnjak je odlučio da je vreme za iskorak u njegovoj trenerskoj karijeri koju nastavlja u Makabiju iz Tel Aviva, a vredi istaći to da će mu ovo će biti prvi međunardni angažman, pošto je do sada vodio samo klubove u Srbiji (privremeno Partizan, Teleoptik, Metalac i TSC).

Sigurno je da će biti pod mnogo većim pritiskom, u pitanju je klub koji je navikao na trofeje, ali Lazetić je pokazao da se radi o veoma dobrom treneru i vreme je da to pokaže na internacionalnoj sceni.

Potpisao je trogodišnji ugovor za izraelskim gigantom, a na pres-konferenciji uoči Superkupa Izaraela najavio je da će tim pod njegovom palicom igrati ofanzivan fudbal, na gol više.

To je i ispunio na tom susretu, pošto je Makabi došao do trofeja rutinskom pobedom od 2:0, golovima Zahavija i Hozesa.

Na taj način Lazetić je uspešno započeo svoju avanturu na klupi "žutih", ali vremena za slavlje nema jer ga već danas očekuje gostovanje FKSB-u u utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

FKSB je prošle godine osvajanjem titule osigurao povrataka u kvalifikacije za Ligu šampiona. To je bila prva titula rumunskog velikana posle devet godina pauze i dokaz je uspona koji je bivši osvajač šampion Evrope napravio u poslednjih par sezona.

Ono što je bitno za njih je da je osovina ekipe ostala na okupu, nosioci igre nisu napustili klub, a dovedeno je i par pojačanja koji su samo dodatno ojačala ekipu koju na raspolaganju ima Elijas Haralambus.

Bivši šampion Evrope je kvalifikacije započeo od prvog kola, a u njima je imao lak zadatak jer je igrao protiv šampiona San Marina, Virtusa, kojeg je dominatno savladao u dva navrata, sa 7:1 i 4:0.

Pored tog dvomeča, tim iz Bukurešta je osvojio Superkup pobedivši Hunedoaru u Superkupu (3:0), ali odbranu titule nije započeo po planu jer u uvodna dva kola remizirao sa Univerzitateom, odnosno Unireom.

FKSB je u boljoj fizičkoj formi od Makabija, odigrao je znatno veći broj utakmica i verujemo da je to velika prednost za domaćina, koji će naravno imati i značajnu podršku sa tribina i zbog toga mu dajemo blagu prednost na večreašnjem susretu.

