ATOMSKA NAVALA "CRVENIH ORLOVA": Biće golova u Vuhanu, šampion je nezaustavljiv

ŠANGAJ PORT gostuje Vuhanu u 16. kolu kineske Superlige. Utakmica se igra na stadionu "Vuhanskog sportskog centra" od 14 časova.

Foto: Profimedia

Iako brani naslov prvaka, od Šangaj porta se nije očekivao ovako dobar start sezone. Posle 15 kola su neporaženi sa 12 pobeda i tri neodlučene pa imaju 39 bodova, dva više od gradskog rivala Šangaj Šenhue, koja takođe igra iznad očekivanja.

"Crveni orlovi" su najefikasnija ekipa u ligi sa 48 postignutih golova ili više od tri po utakmici. A na poslednjih osam gostovanja postigli su čak 28 golova ili 3,5 po utakmici. Mogu da budu zadovoljni i odbranom jer su primili 15 golova, a prosek od jednog primljenog po utakmici za uslove kineske Superlige je odličan i samo Šenhua sa šest primljenih golova ima čvršću odbranu.

Više od polovine golova "orlovi" su primili u tri utakmice u kojima su pobedili, Ćindao (5:3), Čančun (5:2), Šandong (4:3).

Trenutno su u seriji od devet pobeda i za to vreme gol-razlika im je 34:7. Poslednji put nisu uspeli da pobede u gradskom derbiju odigranom krajem aprila. Vodili su do 90. minuta, ali je Šenhua stigla do boda pogotkom Portugalca Žoaa Tešeire.

S druge strane, Vuhan je izgubio četiri od poslednjih šest utakmica i nalazi se na osmom mestu sa 18 bodova. Te dve pobede ostavrili su protiv Ćindao Zapadne obale i Henana, ekipa koje se bore za opstanak, kao uostalom što je slučaj i sa Vuhanom, kome su tako te dve pobede donele beg sa dna.

Šangaj port je slavio u tri poslednja međusobna susreta ovih ekipa, dva poslednja završena su istim rezultatom - 3:1.

NAŠ TIP: 2&3+ (kvota 1,60)