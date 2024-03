''KVARADONA'' ZA ISTORIJU: Sjajno krilo bi da odvede Gruziju na prvo Evrospko prvensto ikada, ali imaće i ''heleni'' šta da kažu u Tbilisiju

JOŠ jedno finale baraža igra se u Tbilisiju gde će Gruzija pokušati da ispiše istoriju i po prvi put se plasira na Evropsko prvenstvo, a poslednja prepreka biće joj nekadašnji šampiona Starog kontitenta, reprezentacija Grčke (18:00).

FOTO: Profimedia

Iako ove reprezentacije nisu uspele preko kvalfikacija da se nađu u Nemačkoj, dobile su novu šansu zbog svojih odličnih igara u Ligi nacija u vidu baraža. Prvu prepreku su prešle, u polufinalu je Gruzija savladala Luksemburg (2:0), dok su Grci bili još ubedljiviji protiv Kazahstanaca (5:0).

Domaćini će po prvi put u istoriji pokušati da se plasiraju na Evropsko prvnestvo, dok će prvaci iz 2004. pokušati to da učine nakon dva propuštena Eura.

S ozbizrom na sve to, trebali bi da gledamo veoma dobru utakmicu i očekuje nas pravi fudbalski spektakl u Tbilisiju gde će navijači kao i uvek biti na visokom nivou.

Što se tiče samih reprezentacija, domaćini će dobiti veliku pomoć u vidu povratka njihovog najboljeg igrača koji je bio suspendovan protiv Luksemburga, Hviče Kvarachelije.

Sjajno krilo Napolija je jedno od najboljih na svetu na svojoj poziciji i sigurno je da će mnogo značiti ''krstašima'' koji će biti orni da ispišu istoriju svoje reprezetnacije.

Protiv Luksemburga se videlo da domaćinima fali njegov kvalitet na terenu, ali sreća ih je pogledala kada im je to bilo najpotrebnije. Pri rezultatu 1:0 Luksemburg je postigao gol, ali on je poništen zbog ranijeg faula, a da stvar bude gora po ''crvene zmajeve'' upravo zbog tog faula Maksim Čano je zaradio crveni karton i tako trasirao put Gruziji ka finalu baraža staze ''C''.

To je četi Vilija Sanjola bila treća pobeda na poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima, a uz njih su odigrali remi sa Škotima i doživeli očekivan poraz od Španaca, tako da u veoma dobrom ritmu dočekuju večerašnji susret.

Sa druge strane, Grci su za razliku od domaćina imali prilike da preko kvalifikacija zauzmu mesto u Nemačkoj, ali Holandija ih je savladala u pretposlednjem kolu i slavila sa 1:0 u diretknom obraču za drugo mesto.

Ipak, nakon par razočaravajućih ciklusa evidentno je da Gustavo Poje prodrmao ovu ekipu koja je sa dobrim igrama nastavila protiv Kazahstana ubedljivo ga pobedivši sa 5:0 na ''OPAP areni''.

''Heleni'' izgledaju veoma dobro na terenu, a pored napada koji redovno postiže golova ističe se i kvalitetna odbrana, na poslednjih pet utakmica primili su samo tri gola i to od Francuske (dva) i Holandije (jedan).

Večerašnji rivali su se susreli relativno skoro, bili su deo iste kvalifikacione grupe za Svestko prvenstvo u Kataru. Prvo su remizirali u Solunu (1:1), a nakon toga je Grčka slavila u Tbilisiju sa 2:0.

Pobednik večerašnjeg duela igraće na Euru u grupi sa Portugalom, Češkom i Turskom.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS

NAŠ TIP: 2 (kvota 2,35)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA