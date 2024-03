GIBRALTAR RUŠI SVE NEGATIVNE REKORDE: Litvance fudbal ne zanima baš mnogo, ali žele da izbegnu ispadanje u "beton ligu" Lige nacija

BARAŽ mečevi za popunu mesta na Evropskom prvenstvu su u centru pažnje ovog četvrtka, a nekako ispod radara prolazi utakmica baraža za ostanak u C diviziji Lige nacija.

Foto: EPA-EFE/VASSIL DONEV

Litvanija i Gibraltar odlučiće koja od ove dve selekcije se seli u najniži razred najmlađeg evropskog takmičenja za nacionalne timove. Utakmica je na programu od 20 časova i 45 minuta na stadionu "Algarve", smeštenom između portuglaskih gradova Faro i Loule.

Za razliku od baraža za odlazak na Evro 2024, ovaj plej-aut se igra na dve utakmice, a revanš je za pet dana uz Kaunasu.

Gibraltar je dobio članstvo u UEFA u maju 2013. godine i od samog starta važi za reprezentaciju koja služi za popravljanje gol-razlike protivnika. Tako je bilo i u UEFA Ligi nacija, kao i u kvalifikacijama za EURO 2024.

I dok su u kvalifikacijama doživeli nekoliko bizarnih poraza uključujući i 0:14 od Francuske, uz ukupnu gol-razliku 0:41, u Ligi nacija su čak uspeli da osvoje i jedan bod i to protiv Bugarske (1:1). Ipak, to im nije bilo dovoljno da izbegnu ovaj plej-aut kao najlošija četvrtoplasirana ekipa divizije C.

Litvanija je jedna od retkih, ako ne i jedina evropska država u kojoj fudbal nije najpopularniji sport (to zvanje u ovoj baltičkoj republici pripada košarci). Zato i ne čudi što godinama ova selekcija tavori u najnižim slojevima evropskog fudbala.

Slično Gibraltaru, jedini uspeh u poslednje vreme Litvanci su ostvarili protiv Bugarske, pobedivši tim koji je tada još uvek vodio Mladen Krstajić sa 2:0 u Sofiji.

Litvanija je pored te pobede u kvalifikacijama ostvarila i tri remija. Kod kuće su ostali neporaženi u svim utakmicama osim protiv Srbije, što ohrabruje pred dvomeč sa Gibraltarom.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,56)

