GOSTI SLAVE PROMOCIJU: Dovoljan im je bod za plasman u viši rang

U zaostaloj utakmici 35. kola engleske Nacionalne lige, Halifaks će ugostiti Česterfild (20.45).

FOTO: Profimedia

Česterfild dominira ove sezone u Nacionalnoj ligi i posle pet dugih godina će se konačno vratiti u Ligu dva jer je ubedljivo prvi na tabeli sedam kola pre kraja. Sakupio je 92 poena do sada, čak 21 više od drugoplasiranog Barneta, tako da mu je večeras dovoljan i remi kako bi obezbedio povratak u četvrti rang engleskog fudbala.

Gosti su se okarakterisali kao napadački veoma potentna ekipa, postigli su čak 95 golova u dosadašnjem toku takmičenja i ubedljivo su najefikasniji tim u ligi.

Pored toga su primili 51 gol, tako da igraju utakmice sa dosta pogodaka i igra GG&3+ je često prolazna na njihovim mečevima, što je i bio slučaj na osam od njihovih poslednjih deset mečeva.

Česterfild nije baš u najboljoj formi u poslednje vreme, slavio je tri puta na minulih osam kola i evidentno je došlo do pada u igri, ali to se i dalo očekivati s obzirom na to da nemaju za šta da se bore u završnici takmičenja jer im je dovoljan jedan bod da obezbede promociju.

Sa druge strane, Halifaks igra veoma dobro, slavio je šest puta na poslednjih sedam utakmica i u potpunosti se vratio u borbu za plasman u plej-of.

Trenutno su deveti na tabeli sa 59 osvojenih bodova, samo jedan manje od sedmoplasiranog Gejtsheda i trijumfom na večerašnjem duelu ga mogu preteći na tabeli.

Za razliku od gostiju, domaćin je poznat kao tvrda ekipa koja se uzda u svoju odbranu. Primio je 42 gola do sada i jedino je Sautend manje puta vadio loptu iz svoje mreže (39).

Na prvom ovosezonskom duelu Česterfild je slavio sa 3:2, a do pobede ga je vodio nekadašnji reprezentativac Severne Irske Vil Grig.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,68)

