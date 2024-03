SRPSKI TRILING MISLIMA VEĆ U FINALU KUPA: Đirona se posle dva teška poraza vratila na pobedničku stazu

ĐIRONA gostuje Majorci u 27. kolu španske La lige. Utakmica se igra od 18 časova i 30 mintua u Majorci.

Foto: Profimedia

"Belo-crveni" su se posle dva zatopna poraza i tri utakmice bez trijumfa vratili na pobedničku stazu, rezultatski ubedljivim (3:0) trijumfom protiv Rajo Valjekana. Mada su dva gola postigli u zaustavnom vremenu kada su imali igrača više, pobeda je kristalno čista i zaslužena.

Protiv Majorke će imati priliku da ostvare drugu uzastopnu pobedu i tako nastave pritisak na madridski Real koji ima još uvek dostižnih pšest bodova prednosti.

Domaći fudbaleri će verovatno mislima biti u finalu Kupa kralja, ne toliko zbog blizine okršaja za trofej sa Atletik bilbaom, jer do njega ima još mesec dana, više zbog blizine revanša polufinala, odnosno načina na koji su elimnisali Real Sosijedad.

Došli su na Anoetu posle 0:0 u prvom meču i malo ko ih je video u finalu, naročito u 45. minutu kada je dosuđen penal za domaćina. Međutim, Mendez je ušutio šut po sredini gola, a golman Majorke Dominik Grif kao da je to očekivao i nije se pomera pa je lako zaustavio šut. To kao da je bila najava onoga što će se desiti kasnije tokom serije penala kada je bacivši se u desno odbranio udarac Mikela Ojarzabala i odveo ekipu u finale.

Srpski internacionalac Nemanja Radonjić koji je od ovezime na pozajmici u Majorci iz torina, bio je jedan od strelaca za "pirate" u penal seriji. Majorka će imati priliku da osvoji trek drugi Kup u istoriji, a prvi posle 2003. godine ada je u finalu savladala Rekreativo Huelvu.

Međutim, igračima Majorke ne bi bilo pametno da se opuštaju jer imaju samo pet bodova više od zone ispadanja. U prošlom kolu odigral isu samo 1:1 protiv Alavesa, a jedini gol na toj utakmici za njih postigao je Matija Nastasić u 88. minutu. Prethodno je Benavidez u 71. minutu savladao Predraga Rajkovića.

Jedinu pobedu u poslednjih osam kola Majorka je ostvarila protiv Rajo Valjekana kada je bilo 2:1, a i tada je Vedat Murići bio strelac u zaustavnom vremenu.

Đirona je do pre mesec dana bila neporažena u gostima, a onda je vezala dve izgubljene, od Real Madrida i Atletik bilbaa, ali najava lošije forme u gostima stigla je porazom u Kupu od potonjeg finaliste Majorke.

To su dakle tri jedina poraza Đirone na strani u ovoj sezoni, a između njih uspela je da pobedi Seltu u Vigu sa 1:0.

Istorija gostovanja na Ostrvu ne daj mnogo nade Đironi koja je ovde pobedila samo jednom u sedam utakmica i to pre devet godina u Segundi. Već pet utakmica nemaju pobedu a za to veme izborili su samo jedan remi i to golom u 93. minutu 2022. godine.

Nastojaće mićelovi izabranici da prvi postignu gol jer kada se to desi izgubili su samo četiri boda ove sezone.

NAŠ PREDLOG: X2&2-4 (kvota 2.02)