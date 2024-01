LIVERPUL JE GOSPODAR LIGA KUPA: Klopova četa se nameračila da po deseti put osvoji ovo takmičenje

U drugoj utakmici polufinala EFL kupa Fulam će pokušati da iznenadi Liverpul na ''Krejven kotidžu'' (21:00).

FOTO: Tanjug/AP

Na prvom susretu kolibaru su uspeli da dođu do prednosti preko Vilijana sa bele tačke, ali na kraju su postali nova žrtva Liverpula koji je uspeo da preokrene preko Džounsa i Gakpa u drguom poluvremenu tako da sa prednošću od jednog gola dočekuje revanš u prestonici.

Trebali bi da gledamo novi zanimljiv meč, jer su pored pomenutog ovi timovi i u prvenstvu odigrali fantastičnu utakmicu na ''Enfildu''.

Redsi su dva puta stizali do prednosti u prvom poluvremenu, ali u oba navrata se Fulam vraćao u igru. Kolibari su konačno poveli u 80. minutu i delovalo je da će doći do novih bodova, ali kao i u kupu Klopova četa je sa brza dva gola ugasila nade ekipe iz Londona i osvojila čitav plen u završnici susreta (4:3).

To je bila jedna od mogih tesnih pobeda Liverpula koji igra odlično tokom čitave sezone i veoma se uspešno bori na sva četiri fronta.

Klop je prezadovoljan prikazanim jer su trenutno prvi u Premijer ligi, direktno su zauzeli mesto u osmini finala Lige Evrope, a pored ovog polufinala dogurali su do četvrte runde FA kupa.

Proteklog vikenda su ponovo pokazali u koliko se dobroj formi nalaze jer su i bez igranja nekoliko bitnih fudbalera slavili na veoma neugodnom gostovanju Bornmutu sa čak 4:0.

To im je bito peti uzastopni trijumf, tako da sa velikim samopozdanjem dočekuju večerašnji revanš.

Takođe, vredi napomenuti da je Liverpul istorijski gledano najuspešnija ekipa u ovom takmičenju, a ukoliko ga i ove godine osvoji postaće prva ekipa sa dvocifrenim brojem titula u EFL kupu.

To znači da Fulam ne samo da večeras igra protiv razigranog protivnika, već i protiv tradicije, ali to ga neće poremeiti jer se i on nalazi u fantastičnom ritmu, pogotovo kad igra pred svojim navijačima.

Domaćin je na ''Krejven kotidžu'' slavio na poslednja dva meča, tačnije pet od proteklih šest, a sigurno se najviše pamti onaj trijumf u gradskom derbiju kada su uspeli da nadoknade gol zaostatka protiv Arsenala i slave sa 2:1.

Sličnu partiju moraće da pruže i večeras kako bi se prvi put ikada plasirali u finale EFL kupa, a toga je i svestan menadžer Marko Silva (ubaci izjavu neku).

Na putu do polufinala Fulam je savladao još jednu ekipu iz Liverplaa, Everton (2:1), a pored njih bio je bolji od Totenhema (2:1), Noriča (2:1) i Ispviča (3:1).

Što se tiče izostanaka, oba trenera imaju problema sa njima.

Domaćini će biti bez Adame Traorea, Kalvina Vasija, Ivobija i Bale-Turea.

Sa druge strane Klop ne može da računa na Salaha, Cimikasa, Aleksandera Arnolda, Robertsona, Alkantaru i Matipa, dok je pod upitnikom Dominik Soboslaj.

Očekujemo da oba tima ponovo zatresu mrežu.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,63)