PETOLIGAŠ RUŠI REDOM U KUPU FRANCUSKE: Marsej čeka na ovaj trofej čitavih 35 godina

KUP Francuske stigao je do trećeg kola ili devete runde računajući i preliminarne. Do sada je preživelo nekoliko petoligaša (pa i dva šestoligaša i dve ekipe iz prekookeanskih departmana), a jedan od njih je i Tionvij koji dočekuje Olimpik iz Marseja.

Foto: Profimedia

Utakmica se igra od 14 časova i 30 minuta na stadionu "Sen Simforijen", domu FK Mec.

Tionvij je prošle sezone ušao u Treću nacionalnu ligu, peti razred francuske fudbalske priramide i tamo se odlično snašao. Posle 12 kola prvi je na tabeli sa bodom više od najbližeg pratioca Strazbur Konigšhfena od koga ima i tri utakmice manje. Bez poraza su sa šest pobeda i tri remija.

Do trećeg kola su stigli najpre pobedivši ekipu iz Nove Kaledonije - morali su da putuju na daleko ostrvo gde su pobedili lokalnog osvajača Kupa Engen sa 4:0 - da bi u drugom kolu imali niamlo lak zadatak protiv drugoligaša Ansija koga su na svom terenu u Tionviju pobedili sa 2:1. Koliki je to bio podvig govori podatak da je Ansi prošle godine stigao do polufinala gde je poražen od potonjeg osvajača Kupa Tuluze, a na putu do tog uspeha eliminisao je i današnjeg Tionvijovog rivala Marsej.

Marsej nije izgubio u poslednjih pet mečeva i ogroman je favorit u ovom meču, ali taj slučaj je bio i prošle godine sa Ansijem pa se završilo neslavnmo. Inače najtrofejniji tim u ovom takmičenju do pre desetak godina, Marsej na pehar u Kupu čeka od daleke 1989. godine. Kada su ga poslednji put podigli Pari Sen Žermen imao je samo dva pehara a sada ima rekordnih 14.

Marsej se tek sad priključio takmičenju u Lupu, a u prošlom kolu Lige jedan je remizirao 1:1 protiv Monpeljea.