LUKA JOVIĆ OD PRVOG MINUTA NA TERENU? Srbin bi trebao da predvodi navalu Milana u meču osmine finala Kupa Italije

NOVU godinu u italijanskom fudbalu otvoriće Milan i Kaljari koji se sastaju na ''San siru'' (21:00).

Nakon što je propustio prvih par kola, Milan se uključuje u takmičenje u kojem će pokušati da se dokopa svog sedmog trofeja u bogatoj istoriji kluba.

Posle neočekivanog remija sa Salernitanom, domaćin je završio 2023. godinu u stilu, savladavši Sasuolo sa 1:0 pogotkom Kristijana Pulišića u 54. minutu.

Tim trijumfom rosoneri su se održali na trećoj poziciji, a ono što je takođe bitno je da su iskoristili kiks Intera koji je remizirao sa Đenovom, pa sada zaostaju devet bodova za večitim rivalom koji je prvi na tabeli.

Može se reći da je Milan imao donekle razočaravajuć prvi deo kampanje, očekivalo se da on bude glavni rival Interu za Skudeto, a to je ipak Juventus, a uz to je eliminisan iz Lige šampiona u kojoj je prošle godine dogurao do polufinala, ali je barem zauzao treće mesto u ''grupi smrti'' pa će na proleće igrati u Ligi Evrope.

Kup Italije je možda najbolja šansa za četu Stefana Piolija da dođe do trofeja ove sezone, a navijači bi to posebno voleli jer čekaju na ovaj trofej više od 20 godina, što je zaista mnogo za klub Milanovog renomea.

Poslednji put su ga osvojili 2003. godine, a od tada su dva puta poklekli u finalima, 2016. i 2018. godine.

Dobre partije u dresu domaćina počeo je da pruža Luka Jović koji je presedeo na klupi veći deo sezone. Srpski centafor je dobio šansu usled povreda nekolicine igrača i iskoristio ju je.

Postigao je tri gola na poslednjih pet nastupa za klub, a vredi napomenuti da je samo jednom bio starter, tako da je ta tri gola dao za svega 180 minuta provedenih na terenu.

S ozbzirom da se očekuje da Pioli rotira postavu na ovom meču zbog toga što će im ovo biti druga utakmica u četiri dana, italijanski mediji veruju da će se Jović naći na terenu od prvog minuta.

Sa druge strane, Kaljari se vratio u Seriju A predvođen legendom kluba Klaudijom Ranijerijem koji i ove sezone izvlači maksimum iz svoje ekipe.

Teško ga je hvaliti s obzirom da se njegova četa nalazi u zoni ispadanja, ali kvalitet Kaljarijevih fudbalera zaista nije na prvoligaškom nivou, a osvojili su isto bodova kao i Verona koja je prva ekipa iznad crte zbog pobede u međusbnom duelu.

Što se tiče Kupa Italije, gosti su već odigrali dva meča u takmičenju, protiv Palerma i Udinezea. Obe utakmice su pobedili na identičan način, rezultatom 2:1 posle produžetaka.

Ekipa sa Sardinije nikada nije osvojila kup, a najbliža tome bila je 1969. kada je u finalu poražena od Rome.

Kaljari nije ostvario nijednu pobedu ove sezone na gostovanjima i verujemo da će Milan večeras rutinski trijumfovati pred svojim navijačima.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,45)