IPSVIČ I LESTER NAPADAJU REDINGOV REKORD: Derbi sezone Čempionšipa igra se na "Portman roudu"

BOKSING DEJ donosi derbi sezone u Čempionšipu jer se na "Portman roudu" od 20 časova i 45 minuta u Ipsviču sastaju domaće "traktordžije" i "lisice" iz Lestera.

Foto: Profimedia

Ipsvič Taun je veliko iznenađenje ove sezone u Čempionšipu, koji s pravom slovi za najjaču drugu ligu na svetu.

Posle promocije iz Lige jedan prošle sezone, posle 23 kola "traktor bojsi" su na drugom mestu na tabeli i sa 52 boda zaostaju šest bodova za Lesterom, a imaju sedam bodova više od Lidsa i Sautemptona.

<

Koliko je Ipsvič dobar, iako nije lider na tabeli, govori podatak da je posle 23 kola osvojio više bodova nego što je u ovoj fazi takmičenja imao Reding kada je u sezoni 2005/06. osvojio rekordnih 106 poena.

Svaki tim sa ovim brojem bodova na polovini sezone ušao je u viši razred takmičenja.

Koliko god nečija sezona da je dobra, pre ili kasnije doći će do krize igre i/ili rezultata, a to je slučaj i sa Ipsvičom koji je prethodnog vikenda poražen od Lidsa ubedljivo sa 4:0, a to je bio drugi meč bez pobede pošto su prethodno sa Noričom odigrali 2:2.

Ipsvič je zajedno sa Lesterom najefikasniji tim Lige, ali prima nešto više golova od "lisica" i to je ona razlika koja ih drži na drugom mestu. Iako kod kuće uglavnom pobeđuju, većina tih utakmica dolazi "oba tima daju gol", a pošto im je današnji rival Lester, to je gotovo izvestan ishod i današnje utakmice.

Lester je imao manju krizu početkom novembra kada je vezao dva poraza, ali osim toga i nezasluženog poraza od Hala, "lisice" su bile na nivou za klasu iznad Čempionšipa.

NAŠ PREDLOG: GG&3+ (kvote 2,08)

POGLEDAJTE TREĆU EPIZODU EMISIJE "KLADIONIČARSKE PRIČE"