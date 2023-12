JORKŠIRCI U STRAŠNOM NALETU: Uprava Prestona gubi poverenje u menadžera

PRESTON dočekuje Lids u 24. kolu engleskog Čempionšipa. Utakmica se igra na stadionu "Dipdejl" od 13 časova i 30 minuta.

Foto: Profimedia

Domaćin u ovaj meč ulazi kao autsajder imajući u vidu formu u poslednje vreme. "Beli ljiljani" su doživeli pet poraza u poslednjih sedam utakmica pa su od ozbiljnog kandidata za plej-of pali na 13. poziciju sa četiri poena zaostatka za šestoplasiranim Hal sitijem. Samo dobra zaliha sa starta sezone (20 bodova iz prvih osam kola) održala ih je za sada daleko od opasne zone, ali forma pod hitno mora da se menja.

Toga je svesna i uprava kluba koja je posle dva uzastopna poraza, od Votforda (1:5) i Svonsija (1:2) uputila "uslovnu podršku" menadžeru Rajanu Louu, uz upozorenje da su "svesni serije neprihvatljivih rezultata".

To je jasna poruka mladom stručnjaku da mora brzo da okrene rezultate u korist Prestona. Lou je pokazao da zna kako da svoje ekipe dovede do promocije, doduše, to mu je dva puta uspelo iz Lige dva u Ligu jedan, a Čempionšip kao najjača druga liga na svetu je ipak nešto drugo.

S druge strane, Lids je posle pet kola bio u dnu tabele, a onda je krenuo nagore. U prošlom kolu je sa ubedljivih 4:0 savladao drugoplasirani Ipsvič i primakao mu se na sedam bodova. Menadžer Daniel Farke ocenio je igru svojih pulena u tom meču kao najzreliju u ovoj sezoni.

