BORBA ZA PRVO MESTO: Sosijedadu "igra" bod na "Meaci" ali i Inter se nešto pita

INTER dočekuje Real Sosijedad u šestom kolu grupe "D" Lige šampiona.

Utakmica koja odlučuje pobednika grupe, odigraće se na stadionu "Đuzepe Meaca" s početkom u 21 čas.

Inter ima odličnu polusezonu iza sebe. Obezbedio je plasman u drugu fazu Lige šampiona, a pobedom u večerašnjoj utakmici obezbedio bi i prvo mesto pa time lakšeg protivnika u osmini finala. Takođe, "nerazuri" su prvi i u Seriji A posle 15 kola imaju dva boda više od najbližeg pratioca Juventusa.

U svim takmičenjima pretrpeli su samo jedan poraz a on se desio krajem septembra od Sasuola koji je u drugom poluvremenu preokrenuo vođstvo "interista" i stigao do 2:1. Serija nepobedivosti sada iznosi 13 utakmica, a samo tri puta su za to vreme igrali nerešeno i ostvarili deset pobeda.

Izabranici Simonea Inzagija uvek nađu put do protivničke mreže, postigli su bar po jedna gol u svakoj utakmici do sada u sezoni, a na sedam od deset mečeva na "Đuzepe Meaci" postigli su barem dva. Uz to, u poslednjih 13 utakmica čak osam puta su uspeli da sačuvaju svoju mrežu.

Inter je u poslednjoj proveri pred derbi grupe "D" pobedio ekipu Udinezea. Strelci su bili Hakan Džalhanoglu, Federiko Dimarko, Markus Tiram i Lautaro Martinez. Ovaj potonji je najbolji strelac tima. U Seriji A je na dobrom putu da osvoji trofej "Paolo Rosi" za najboljeg strelca lige, jer je sa 14 pogodaka ubedljivi "kapokanonjere" sa šest golova više od najbližeg pratioca Olivijea Žirua.

Real Sosijedad nije baš tako dobar kao Inter, ali i navijači baskijskog tima imaju razloga da budu zadovoljni zbog učinka njihovih ljubimaca ove sezone. Oni su peti u La Ligi i trenutno su u nizu od sedam utakmica bez poraza. U tih sedam utakmica imaju pet pobeda i dva remija.

Pre puta u Italiju pobedili su Viljareal na gostovanju sa 3:0, a samo tri dana pre toga uspešno su prošli prepreku u Kupu Kralja protiv četvrtoligaša Andrača.

Sosijedad u gostima nije izgubio od oktobra u svim tamičenjima, a u Ligi šampiona na strani nisu primili gol od početka sezone.

Pre septembarskih 1:1 u San Sebastijanu, Sosijedad i Inter se nikada nisu sastajali u Ligi šampiona. Davne 1979. godine odigrali su dvomeč u prvom kolu tadašnjeg Kupa UEFA koji je završen pobedama domaćih ekipa, ali je Inter bio uspešniji u zbiru (3:0 i 0:2).

