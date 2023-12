LIDER NA VELIKOM ISPITU U ŠTUTGARTU: "Švabe" samo jednom poklekle ove sezone na svom terenu

ŠTUTGART dolekuje lidera Bajer Leverkuzen u derbiju 14. kola nemačke Bundeslige. Utakmica se igra na stadionu "Gotlib Dajmler" od 15 časova i 30 minuta.

Malo ko je pred početak sezone mogao da očekuje da će ova dva tima biti najozbiljniji kandidati za titulu, a evo ih posle 13 odigranih utakmica na prvom odnosno trećem mestu.

Nakon što je Bajern juče doživeo katastrofu u Frankfurtu (1:5), Leverkuzen je ostao jedina neporažena ekipa u Bundesligi a pobedom na ovom teškom gostovanju bi pobegao braniocu titule na plus šest. S druge strane, "švabe" su najprijatnije iznenađenje u Nemačkoj, a uz Đironu i Nicu u svim "ligama petice", naročito kada se zna da su prošle sezone zadržali status bundesligaša tek posle baraža protiv Hamburgera.

Štutgart je posle 13 kola skupio 30 bodova, što je samo tri manje nego što je imao na kraju prošle sezone. Kod kuće su odigrali devet utakmica i ostvarili osam pobeda, uz samo jedan poraz. Izgubili su od Hajdenhajma sa 3:2, iako su bili neuporedivo bolji tim na terenu. Na sedam prvenstvenih utakmica na svom "Gotlib Dajmleru" postigli su 22 gola, samo jedan manje nego cele prošle sezone.

U današnji meč ulaze dodatno ohrabreni pobedom nad Borusijom iz Dortmunda u osmini finala DFB Kupa. Golove su postigli afrički fudbaleri, internacionalac iz DR Konga Silas i sjanjni Gvinejac Girasi.

Ovaj potonji je sa 16 pogodaka drugi strelac Bundeslige, dva mu nedostaju da stigne napadača Bajerna Harija Kejna na vrhu. On je postigao bar po jedan gol u svakoj od poslednjih šest utakmica Štutgarta kod kuće i postao tek drugi igrač kome je to uspelo u istoriji "švaba". Pre njega to je uradio samo legendarni Mario Gomes u sezoni 2007/08 kada je vezao sedam takvih utakmica. Gvinejac dakle ima priliku da se izjednači sa "super Marijom" ako danas zatrese mrežu lidera prvenstva.

Sa druge strane, Bajer iz Leverkuzena u ovaj meč ulazi sa nizom od 15 pobeda i samo jednim remijem u poslednjih 16 mečeva u svim takmičenjima. "Farmaceuti" su lideri Bundeslige, ali i grupe H Lige Evrope sa maksimalnim učinkom od pet trijumfa iz isto toliko odigranih mečeva.

Bajer je na svom terenu remizirao 1:1 sa Dortmundom u poslednjem kolu nemačkog prvenstva. Iako su gubili od samog starta, uspeli su da dođu do boda golom Viktora Bonifaćija u 79. minutu meča. Dortmund je tako postao tek drugi tim koji je ove sezone odoleo sjajnoj četi Šabija Alonsa, prethodno je to uspelo minhenskom Bajernu

Kao i Štutgart, Leverkuzen se u sredu plasirao u četvrtfinale Kupa DFB, ali za razliku od svog sledećeg protivnika, imali su mnogo lakši zadatak i rutinski su pobedili Paderborn sa 3:1.

