ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

08. 08. 2025. u 12:21

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

FOTO: Novosti

PETAK

20.30     Gaziantep – Galatasaraj 2-2 (2,07)

20.45     Galvej – Šamrok    2 (1,87)

20.45     St. Truden – Dender 1X&2+ (1,58)

21.15     Kasa pija – Sporting    1+I&1+II (1,65)

Ukupna kvota: 10,09

