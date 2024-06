MILOVAN RAJEVAC: Maroko na popravnom

Bivši selektor Gane, tipuje parove prve faze afirčkih kvalifikacija za Svestko prvenstvo.

TREĆE KOLO (7.6-8.6): Kenija – Burundi X Mozambik – Somalija 1 Zimbabve – Lesoto 0-2 ANGOLA – ESVATINI 1 Madagaskar – Komori X2&GG Uganda – Bocvana 0-2 MAROKO – ZAMBIJA 1&2-3 Nigerija – J. Afrika GG Obala slonovače – Gabon 1&3+ Kamerun – Zelenortska R. 3+ Gambija – Sejšeli 0-2

ČETVRTO KOLO (9.6-11.6) DR Kongo – Togo 1 Mauritanija – Senegal 2 Namibija – Tunis 2 Ekv. Gvineja – Malavi 3+ BENIN – NIGERIJA 2 Gvineja Bisao – Egipat 2-3 Uganda – Alžir 2 GANA – SREDNjOAFR. R. 1 Južni Sudan – Sudan 2 KONGO – MAROKO 2 Angola – Kamerun X, GG

Dok reprezentacije sa Starog kontinenta obavljaju poslednje pripreme i probe pred EP, na tlu Afike vodiće se bitke za odlazak na svetko prvenstvo. Bivšeg selektora Gane, Milovana Rajevca, u trenucima odmora pronašli smo na Zlatiboru, spremnog da se uvek nađe na usluzi čitaocima „Tipa“.

- Maroko je četvrtim mestom na poslednjem Svetskom prvenstvu u Kataru podigao granicu afičkih reprezentacija – ističe Rajevac. - Tom uspehu svakako se radujem, iako sam imao ogroman udeo u prethodnom rekordu, predvodeći Ganu na SP u Južnoj Africi 2010. godine do četvrtfinala . Fudbal na „crnom“ kontinentu svuda je napredovao, pa su iznenađenja postala sve češća i izraženija. To potvrđuje i „pad“ Maroka na poslednjem Kupu Afričkih nacija, održanom početkom godine, na kome je poražen od Južne Afrike (0:2) i nije stigao do završnice, kao što se očekivalo.

Dakle, heroji Afrike sa SP više nisu za tiket?

- Sada jeste. Posle kiksa, Maroko ima kvalitet da dva meča, u razdoblju od nekoliko dana, odradi bez greške. Prvi, pred svojim navijačima protiv Zambije, kao i drugi koji ga čeka na terenu Konga. Izdvojio bih još keca na Angolu, jer je dugo bez pobede. Njen rival Esvatini je poslednji u grupi, idealan rival kome može da se uzme „mera“ . Očekujem i trijumf Gane, reprezentaciju koju uz Srbiju najviše pratim. Moj naslednik na klupi „crnih zvezda“ Oto Ado svoj igrački vek proveo je u Nemačkoj, sigurno će disciplinu i snažan karakter preneti na reprezentativce – smatra Rajevac.