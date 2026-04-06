“DECA U RATU I IZ RATA“: Promocija Zbornika radova u Narodnom muzeju u Kraljevu
Promocija Zbornika radova „Kultura sećanja: Deca u ratu i iz rata”, održaće se sutra u Galeriji Narodnog muzeja u Kraljevu, sa početkom u 18 sati.
Zbornik je nastao kao rezultat međunarodne naučne konferencije „Deca u ratu i iz rata”, održane prošle godine u Novom Sadu, na kojoj je sa ukupno 24 naučna rada učestvovalo 29 autora iz Srbije, Italije, Mađarske, Rusije, Belorusije, Republike Srpske i Rumunije.
O Zborniku naučnih i stručnih priloga koji se bave položajem dece u ratnim okolnostima i dugoročnim posledicama ratnih iskustava na pojedince i društvo, objavljenom na srpskom, engleskom i ruskom jeziku, govoriće urednik zbornika prof. dr Zoran Pavlović, dr Borislav Grozdić i dr Aleksandar Stevanović.
