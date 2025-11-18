Srbija

SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE MUP U VRANJU Počinje obuka 19. klase

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

18. 11. 2025. u 16:52

LUKA Čaušić, pomoćnika ministra unutrašnjih poslova, u Vranju se sastao sa čelnicima ovdašnje i lokalne samouprave u Gradskoj opštini Vranjska Banja, a povod je bio početak osnovne obuke 19. klase budućih vatrogasaca-spasilaca u ovdašnjem Regionalnom centru za vanredne situacije.

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МУП У ВРАЊУ Почиње обука 19. класе

Foto: J.S.

U svojstvu načelnika pomenutog sektora, Čaušić je pohvalio saradnju sa gradom i najavio još veća ulaganja u cilju povećanja bezbednosti, dok je prvi čovek Vranja, dr Slobodan Milenković, posebno istakao zadovoljstvo što Regionalni centar za vanredne situacije nadograđuje svoje delatnosti i postaje i mesto edukacija i obuka za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Najnoviji ciklus biće realizovan do aprila 2026, obuku će pohađati 50 polaznika, a tokom sastanka se razgovaralo i o mogućnostima za formiranje Vatrogasne jedinice u Vranjskoj Banji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LOKALNA SAMOUPRAVA ODLUČILA DA OŽIVI ZAPOSTAVLJENE DELOVE POŽAREVCA Grad brine i o periferiji
Srbija

0 1

LOKALNA SAMOUPRAVA ODLUČILA DA OŽIVI ZAPOSTAVLJENE DELOVE POŽAREVCA Grad brine i o periferiji

POŽAREVLjANI su izabrali izvođača radova za izgradnju igrališta u Ulici Bojane Prvulović, koji će se prostirati na 2.422 kvadrata. Reč je o grupi firmi iz Salakovca, Beograda i Požarevca, a - posle tendera na kojem su bili jedini ponuđači - ugovorena cena sa porezom iznosi 88 miliona i 846.991 dinara. Sredstva za ovaj projekat obezbeđena su još u maju, u okviru rebalansa ovogodišnjeg budžeta požarevačke lokalne samouprave.

18. 11. 2025. u 20:00

VASKE MU OSTAO U SRCU: Frizer MIle iz varošice kod Loznice šišao mnoge generale i narodne heroje
Srbija

0 7

VASKE MU OSTAO U SRCU: Frizer MIle iz varošice kod Loznice šišao mnoge generale i narodne heroje

MADA je zašao u osmu deceniju Mile Orelj(74) frizer i berberin iz Lešnice, lepe varošice kod Loznice, između Drine i Vidojevice, čedo iz časne i ugledne stare familije u Jadru, još je „lake ruke“ za brijanje i šišanje, ruke mu, nikad, ne podrhte, radi lagano, kao i uvek, uz lepu priču sa mušterijama, kojih je, svih ovih godina, sabrao čitavu jednu „armiju“.

18. 11. 2025. u 14:37

Politika
Tenis
Fudbal
NIŽI OD EVROPSKOG PROSEKA: Ovo je tačan broj zavisnika od igara na sreću u Srbiji

NIŽI OD EVROPSKOG PROSEKA: Ovo je tačan broj zavisnika od igara na sreću u Srbiji