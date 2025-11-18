SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE MUP U VRANJU Počinje obuka 19. klase

LUKA Čaušić, pomoćnika ministra unutrašnjih poslova, u Vranju se sastao sa čelnicima ovdašnje i lokalne samouprave u Gradskoj opštini Vranjska Banja, a povod je bio početak osnovne obuke 19. klase budućih vatrogasaca-spasilaca u ovdašnjem Regionalnom centru za vanredne situacije.

Foto: J.S.

U svojstvu načelnika pomenutog sektora, Čaušić je pohvalio saradnju sa gradom i najavio još veća ulaganja u cilju povećanja bezbednosti, dok je prvi čovek Vranja, dr Slobodan Milenković, posebno istakao zadovoljstvo što Regionalni centar za vanredne situacije nadograđuje svoje delatnosti i postaje i mesto edukacija i obuka za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Najnoviji ciklus biće realizovan do aprila 2026, obuku će pohađati 50 polaznika, a tokom sastanka se razgovaralo i o mogućnostima za formiranje Vatrogasne jedinice u Vranjskoj Banji.