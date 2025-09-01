41. LIKOVNA KOLONIJA GRAFIKA SMEDEREVO: Osam umetnika stvara grafike na slobodnu temu
Tradicionalna međunarodna likovna kolonija Grafika, u Ateljeu Centra za kulturu Smederevo koja se ove godine održava po 41. put, počinje sa radom od danas, 1. septembra i trajaće do nedelje, 7. septembra.
U radu kolonije učestvuje osam umetnika koji će svoje ideje izražavati kroz tehnike duboke i visoke štampe. Učesnici kolonije su sledeći umetnici: Helena Čupić iz Banja Luke(BIH), Lana Zavišić iz Prijedora(BIH), Nikola Radosavljević iz Užica, Marion Dedić iz Grocke, Lidija Krnjajac i Sanja Žigić iz Novog Sada, Aleksandra Stevanović iz Beograda i Borjana Vesić iz Smedereva. Prema uobičajenoj praksi, tema kolonije je slobodna.
