PREMINULA NAJSTARIJA LEVČANKA: Umrla samo nekoliko dana pred svoj 106. rođendan (FOTO)

Stojanka Stevanović, najstarija Levčanka, preminula je u svojoj 105. godini u Opariću, samo nekoliko dana pred svoj rođendan.

Foto:Z.Gligorijević

Stojanka je rođena u Belušiću 21. novembra 1919. godine, ali su joj kao datum rođenja upisali 7. novembar po gregorijanskom kalendaru. Iako je imala veoma težak život, bila je vitalna, radila je do 98. godine, a do 101. je samostalno hodala. Plela je i mogla da udene konac u iglu do pre 14 godina, kada je dobila kataraktu, ali nijedan lekar nije hteo da je operiše zbog starosti.

Kada smo je obišli za prošlogodišnji rođendan, rekla nam je da bi volela da njeni potomci žive koliko i ona.

- Moj unuk Ljubiša, koji me svakodnevno posećuje, mnogo me je usrećio što mi je napravio rođendansko slavlje. Srce mi je puno od miline. Iako ne vidim zbog katarakte, prepoznajem svih petnaestak rođaka i komšija koji su došli da sa mnom proslave rođendan. Srećna sam što me nisu zaboravili i što me često obilaze – rekla nam je tada baka Stojanka.

Baka Stojanka ima puno potomaka. Sa Svetolikom je dobila sina Radoslava, koji je sa Zoricom izrodio sina Ljubišu i kćerku Milku. Ljubiša sa suprugom Slađanom ima kćerke Sofiju i Hristinu. Sofija Stevanović Vulović, Simeonova majka, živi u Rekovcu, a Hristina u Čikagu. Stojanka ima sedmoro praunuka, a prvi čukununuk Filip ima 13 godina.