BEZ STRUJE 25 SELA I 17 LESKOVAČKIH ULICA: Isključenje zbog rekonstrukcije mreže

Zbog rekonstrukcije srednjenaponske i niskonaponske mreže, radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom, sutra će bez struje biti 25 sela i 17 ulica na području Leskovca.

Foto: I.M.

Bez električne energije, u periodu od devet do 14 časova, ostaće: Manojlovce, Velika i Mala Biljanica, Donja i Gornja Slatina, Rajno Polje, Kumarevo, deo Mrštana, Gornje i Donje Krajince, Jelašnica, Jašunja, Grajevce, Drćevac, Crkovnica i Oraovica Crkovnička, Golena Njiva, Piskupovo, Orašac, Donja i Gornja Kupinovica, Stupnica, Jarsenovo i Gradašnica.

Istog dana, u periodu od osam do 15 časova, struju neće imati ni korisnici u leskovačkim ulicama: Prva, broj osam, Deveta, broj 22, Deseta, Jedanaesta, Dvanaesta, Trinaesta, Četrnaesta, od broja jedan do sedam, Petnaesta, Šesnaesta, Sedamnaesta i Osamnaesta, zatim Ulica Dubočica, brojevi 108, 147 i 159, Branka Krsmanovića, od broja jedan do 36, Kosovski junaci, brojevi dva, 147, 149, 151 i 155, deo Obilićevog venca, Rade Žunića, od broja 26 do 255 i Vardarska, od broja 133 do 165.