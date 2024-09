„EKOOPŠTINA“ PROTIV KLIMATSKIH PROMENA: Leskovac dobio nagradu za održivo upravljanje vodama

Leskovac je dobio nagradu „Ekoopština“ na konkursu ambasade Francuske u Srbiji koji ima za cilj da stvori platformu za razmenu ideja između lokalnih samouprava, preduzeća i ustanova u oblasti borbe protiv klimatskih promena.

foto: GU Leskovac

Leskovac je nagrađen u kategoriji pod nazivom „Održivo upravljanje vodom“. Priznanje je gradonačelniku Leskovca Goranu Cvetanoviću uručio ambasador Pjer Košar, a svečanosti je prisustvovao i Emanuel Žiofre, šef Delegacije EU u Srbiji.

- Izgradili smo i rekonstruisali 40 kilometara vodovodne mreže, kao i SKADA sistem u fabrici vode u Gorini. Upravljanje vodama je u velikoj meri unapređeno i izgradnjom Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i glavnog gradskog kolektora. U sve ovo smo uložili blizu 30 miliona evra – istakao je gradonačelnik Cvetanović.

On je ukazao i na to da je trenutno aktuelan ORIO program koji se odnosi na proširenje kanalizacione mreže u 16 naseljenih mesta gde živi oko 20.000 Leskovčana. Do sada je izvedeno oko 60 odsto planiranih radova, a njihova ukupna vrednost je 18 miliona evra.

- Leskovac je jedan od retkih gradova u Srbiji koji je zaokružio ceo proces od zahvatanja vode sa izvorišta, prečišćavanje do nivoa za ljudsku upotrebu, pa do ponovnog prikupljanja iskorišćenih voda i njihovog prečišćavanja, pre nego što bude vraćena u prirodu u istom obliku, kvalitetu i sastavu, u kakvom je iz nje uzeta – zaključio je Cvetanović.

Leskovcu je ovo drugo priznanje „Ekoopština“, a prethodno je, u istoj kategoriji, dobio pre dve goidne. Pored Leskovca, nagradu "Ekoopština" dobili su i Bajina Bašta, Beograd, Majdanpek, Novi Sad, Osečina i Sokobanja.