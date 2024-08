OBUSTAVA SAOBRAĆAJA: Do kraja oktobra radovi na obnovi toplovoda

POŽAREVAC – U četvrtak, 15. avgusta, u Požarevcu počinju radovi na rekonstrukciji toplovoda u Ulici Radomira Milenića Rusa i raskrsnici Dositejeve, Svetosavske i Braničevske ulice.

D. Novković

Iz JP „Toplifikacija“ najavili su da će, zbog izvođenja radova, ova zona biti zatvorena za saobraćaj sve do kraja oktobra. Kako bi se radovi odvijali u skladu sa planiranom dinamikom, potrebno je da se do 19. avgusta sva vozila uklone sa navedene lokacije. Do kraja oktobra biće onemogućen i transport i doprema robe vozilima do prodajnih objekata.