BEZ NAPAJANJA DEVET LESKOVAČKIH ULICA: Isključenja struje zbog seče rastinja

Leskovačka „Elektrodistribucija“ izvodiće radove na seči rastinja zbog čega će sutra bez struje biti potrošači u devet ulica u ovom gradu.

Foto: I. M.

Isključenje je najavljeno za period od osam do 10 časova, a električnu energiju neće imati korisnici u sledećim ulicama: Beogradska, Dušana Maksimovića, Đuke Dinića, od broja dva do broja 35, Novice Ilića od broja jedan do devet, Prištinska od broja jedan do 15, Užička, Vuka Karadžića, brojevi 1,1A, 2 i 5, kao i Žikice Jovanovića Španca, od broja 12 do broja 90 i Save Kovačevića 51.

„Elektrodistribucija Srbije“ podseća da kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Neke radove nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, a zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad zaposlenih.

Svoje korisnike moli za razumevanje uz navode da će, u slučaju lošeg vremena, ovi radovi biti odloženi za neki drugi termin.