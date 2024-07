BEZ PREKE POTREBE NE IZLAZITE NAPOLJE: Tropske temperature nardednih dana i u Smederevu

Gradske službe u Smederevu uputile su apel sugrađanima na oprez zbog visokih temperatura narednih dana.

Foto: N. Živanović

„ Zbog izdatog upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda na jak i dugotrajan toplotni talas( crveni meteoalarm) koji će usloviti maksimalne temperature od 33 do 37 C , a do kraja sedmice od 35 do 40 C uz tropske noći u urbanim sredinama, Služba za zajedničke poslove i vanredne situacije Gradske uprave Smederevo apeluje na građane Smedereva da bez preke potrebe ne izlaze napolje, da sve svoje obaveze obave u ranim jutarnjim časovima i pridržavaju se uputstava nadležnih službi“-navodi se u saopštenju.