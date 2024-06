BOLJI USLOVI ZA POLICIJU I GRAĐANE: Ministar Ivica Dačić posetio renovirane objekte Policijske uprave u Leskovcu (FOTO)

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je danas Policijsku upravu u Leskovcu, njenu ispostavu „Sever“ i renovirani objekat Vatrogasno-spasilačkog bataljona u ovom gradu.

foto: I.Mitić

Ministar Dačić je tom prilikom istakao da se na teritoriji cele Srbije preduzimaju koraci da bi se poboljšali uslovi za rad svih pripadnika policije kako bi oni, kao servis građana, mogli da reaguju na najbolji mogući način.

U toku je i obnova zgrade Policijske uprave u gradu na Veternici gde je ministar obišao novi prostor namenjen zaposlenima u sektoru upravnih poslova.

- Veoma je bitno da u svim našim upravama postoje komforni uslovi, ne samo za rad policijskih službenika, već i za građane koji su najveći korisnici naših usluga kada je reč o upravnim poslovima. Ovo je značajan iskorak u tom pravcu, a posebno je važno u letnjoj sezoni kada je veliki pritisak za izdavanje pasoša – rekao je Dačić.

Ministar je istakao da bolje uslove za rad imaju i pripadnici leskovačkog Vatrogasno-spasilačkog bataljona.

foto: I.Mitić

- Najbolje bi bilo da se pripadnici ovog sektora nikada ne angažuju, jer to čine u najtežim situacijama, prilikom poplava, požara, saobraćajnih nesreća, ali je ulaganje u njihove objekte i opremu važno za efikasnu reakciju kada do toga dođe – poručio je Dačić.

On je kazao da se u Srbiji dnevno u proseku dogodi stotinak krivičnih dela, ali i to da će policija biti „najoštrija“ kada je reč o otkrivanju i hapšenju svih počinilaca, uz napomenu da ona nije preventivna institucija.

- Mi možemo da apelujemo, ali policija treba da spreči, ako može, da otkrije počinioce i da ih sankcioniše tako što će ih dovesti do tužilaštva, odnosno do suda. Kako će se dalje prema njima ophoditi drugi državni organi to nije na nama. Da li treba pooštravati kaznenu politiku i to je pitanje za raspravu – zaključio je Dačić uz opasku da je i sam bio zaprepašćen podatkom koliko je ljudi, samo u poslednjih nekoliko dana, isključeno iz saobraćaja, jer su vozili sa dva ili tri promila alkohola u krvi, odnosno pod dejstvom narkotika.

MEĐUNARODNA SARADNjA

Dačić je naglasio da naša policija dobro sarađuje sa policijama evropskih zemalja iako nismo članica Evropola. Zahvaljujući toj saradnji u Srbiji je zaplenjena imovina vredna više od 50 miliona evra, stečena od narkotika. Najnoviji rezultat je hapšenje petorice naših državljana u Nemačkoj i zaplena 140 kilograma marihuane.